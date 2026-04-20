熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-20 18:45
更新：2026-Apr-20 18:45

金像獎2026｜資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 賈曉晨變衛詩雅 網民狠批欠專業

分享：
39615a17 b6c4 4198 b090 8d3b66f27277

MIRROR三子Lokman楊樂文、AK江𤒹生、姜濤負責頒最佳視覺效果獎項。

adblk4

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨晚(19日)各獎項已塵埃落定。MIRROR三子江𤒹生（AK）﹑楊樂文和姜濤負責頒發「最佳視覺效果」時，擔任旁白的資深DJ陳永業竟將江𤒹(音：業)生讀錯成江「畢」生，幸Lokman執生以一句「AK先生」化解尷尬場面。陳永業於今晨(18日)在社交平台發文，寫道：「昨晚第44屆香港電影金像獎圓滿結束，恭喜所有得獎者。在自己狀態不佳情況下，遇上少少沙石，幸好總算順利完成。」不過網民不賣帳，紛紛留言狠批，事後他刪Po，公開道歉：「對於昨晚自己讀錯Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他說聲對不起。」

adblk5
VS ViuTVCh99ViuTV 78154’26” WhatsApp Image 2026 04 19 at 6.06.05 PM 72fca0a0 7bb4 4517 9709 7b23bde48df2 57ebf1d3 9b83 4cbe 8556 0bd80f8f4121 F5ea54fd a7c3 410d 88df f0efdd327c9e 484f995e 5b70 4b70 bf60 5f61a385b8e6 C74426de bd46 4581 a30c 32eba3a8c77e 6f82e992 8bad 4727 afda e2b7a1cf7efd

連環甩漏 賈曉晨變衛詩雅

陳永業在Threads的「少少沙石」Po，引來大批網民洗版式留言狠批，「你仲要賈曉晨出嚟嘅時候，講咗梁雍婷同衛詩雅。賈曉晨就咁無名無姓走出嚟講一段嘢，呢個你都要同人道歉啦﹗」、「你粒沙石都幾大喎! 我覺得絕對係花崗岩嚟」、「沙泥傾瀉現場喎……少少沙石？」、「錯到咁都叫少少沙石？你面皮都好厚下喎。」、「大大方方道個歉反而會贏得掌聲囉⋯⋯如果因為放唔低面子道歉，呢個post唔出好過出啦」﹑「好掛住鄭啟泰，起碼佢唔會讀錯人名」。

adblk6

其後他刪po，就讀錯AK江𤒹生的名字公開致歉，不過網民依然不賣帳，直指他「擺AK/生粉上枱」混淆視聽，並補充賈曉晨JJ都是受害者，因他在JJ出場時，讀了衛詩雅，沒有更正，其後更連梁雍婷的名字也牽扯其中，令賈曉晨的名字在頒獎禮完全「被消失」，但陳永業僅向AK致歉，對賈曉晨欠交代。

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務