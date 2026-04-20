金像獎2026｜資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 賈曉晨變衛詩雅 網民狠批欠專業

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨晚(19日)各獎項已塵埃落定。MIRROR三子江𤒹生（AK）﹑楊樂文和姜濤負責頒發「最佳視覺效果」時，擔任旁白的資深DJ陳永業竟將江𤒹(音：業)生讀錯成江「畢」生，幸Lokman執生以一句「AK先生」化解尷尬場面。陳永業於今晨(18日)在社交平台發文，寫道：「昨晚第44屆香港電影金像獎圓滿結束，恭喜所有得獎者。在自己狀態不佳情況下，遇上少少沙石，幸好總算順利完成。」不過網民不賣帳，紛紛留言狠批，事後他刪Po，公開道歉：「對於昨晚自己讀錯Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他說聲對不起。」

連環甩漏 賈曉晨變衛詩雅 陳永業在Threads的「少少沙石」Po，引來大批網民洗版式留言狠批，「你仲要賈曉晨出嚟嘅時候，講咗梁雍婷同衛詩雅。賈曉晨就咁無名無姓走出嚟講一段嘢，呢個你都要同人道歉啦﹗」、「你粒沙石都幾大喎! 我覺得絕對係花崗岩嚟」、「沙泥傾瀉現場喎……少少沙石？」、「錯到咁都叫少少沙石？你面皮都好厚下喎。」、「大大方方道個歉反而會贏得掌聲囉⋯⋯如果因為放唔低面子道歉，呢個post唔出好過出啦」﹑「好掛住鄭啟泰，起碼佢唔會讀錯人名」。

其後他刪po，就讀錯AK江𤒹生的名字公開致歉，不過網民依然不賣帳，直指他「擺AK/生粉上枱」混淆視聽，並補充賈曉晨JJ都是受害者，因他在JJ出場時，讀了衛詩雅，沒有更正，其後更連梁雍婷的名字也牽扯其中，令賈曉晨的名字在頒獎禮完全「被消失」，但陳永業僅向AK致歉，對賈曉晨欠交代。