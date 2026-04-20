米雪預告音樂會有跳舞環節 雪梨孖徐偉棟出席發布會送花

米雪將於6月13日在旺角麥花臣場館舉行首個個人音樂會《友你有米55派對騷》，她今日（20日）出席發布會喜獲妹妹雪梨和姨甥徐偉棟現身撐場。米雪接受訪問表示入行55年從來沒有打算過開演唱會，並笑言：「監製同埋粉絲都好想我開，咁我就膽粗粗應承咗，之後就後悔。」雪梨則向米雪表示：「點解會後悔呢？」米雪直言：「唱歌真係好攰㗎！」她續說希望透過這次演唱會與好友回憶當年情，同時亦預告有跳舞環節。

演唱會嘉賓陣容

至於會否考慮邀請《溏心風暴之家好月圓》演員班底擔任演唱會嘉賓，她大賣關子會邀請佳藝電視和亞洲電視合作過的藝人等。雪梨被問到是否曾經與米雪同台合唱，她表示：「我試過喺TVB嘅《流行經典50年》有同佢唱過歌。」徐偉棟透露曾經獲米雪邀請參與加拿大登台演出，不過未試過與對方同台唱歌。呢啲就唔好問咁多住。」