米雪預告音樂會有跳舞環節 雪梨孖徐偉棟出席發布會送花

米雪將於6月13日在旺角麥花臣場館舉行首個個人音樂會《友你有米55派對騷》，她今日（20日）出席發布會喜獲妹妹雪梨和姨甥徐偉棟現身撐場。米雪接受訪問表示入行55年從來沒有打算過開演唱會，並笑言：「監製同埋粉絲都好想我開，咁我就膽粗粗應承咗，之後就後悔。」雪梨則向米雪表示：「點解會後悔呢？」米雪直言：「唱歌真係好攰㗎！」她續說希望透過這次演唱會與好友回憶當年情，同時亦預告有跳舞環節。
演唱會嘉賓陣容
至於會否考慮邀請《溏心風暴之家好月圓》演員班底擔任演唱會嘉賓，她大賣關子會邀請佳藝電視和亞洲電視合作過的藝人等。雪梨被問到是否曾經與米雪同台合唱，她表示：「我試過喺TVB嘅《流行經典50年》有同佢唱過歌。」徐偉棟透露曾經獲米雪邀請參與加拿大登台演出，不過未試過與對方同台唱歌。呢啲就唔好問咁多住。」
與發哥齊跑步
講到最近與周潤發相約跑步，她表示：「我都周圍同朋友講好彩發哥帶咗我哋一班朋友去跑步，以前我拍功夫片都有10年，由朝頭早七點就拎住把劍打到夜晚七點。我而家呢個年齡應該要做唔同嘅嘢，而家就會keep住練跑。」
徐偉棟唔認戀姚子羚
被問到兒子徐偉棟與姚子羚的感情狀況，雪梨回應：「呢個問題唔方便喺呢度講，今日唔傾家事淨係講吓融洽相處就算啦！」徐偉棟則回應：「我冇承認過，你哋有你哋自己傾，大佬呀！」米雪大讚姚子羚是一個好女仔，曾經與對方合作過，認為她演技十分好。徐偉棟被問到與姚子羚的感情狀況，他直言：「確定咗就會開心share，呢啲就唔好問咁多住。」