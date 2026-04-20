邱淑貞再會工藤靜香 兩代港日女神罕有同框

邱淑貞息影28年，於1999年10月與I.T創辦人沈嘉偉在日本結婚，兩人婚後育有三個寶貝女，分別是長女沈月、次女沈日及孻女沈晨。

邱淑貞上岸後拒絕復出幕前，只在一些圈中人飯局上的合照露面。今日，圈中人王友良在IG限時動態貼出邱淑貞最新照片，見她帶乖女沈月、沈日出席飯局外，同場還有工藤靜香及其細女Koki木村光希，造就港日兩地「最強星二代」罕有同框。

沈月光希交情甚篤

沈月及Koki原來交情甚篤，兩人月前才齊齊飛到首爾出席國際街頭時裝品牌活動，跟韓團ENHYPEN成員JUNGWON、SEVENTEEN成員DINO、2NE1的DARA、BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN與WOONHAK、新晉男團LNGSHOT等一同參與品牌全新旗艦店的盛大開幕慶典。