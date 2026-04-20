邱淑貞再會工藤靜香 兩代港日女神罕有同框

邱淑貞息影28年，於1999年10月與I.T創辦人沈嘉偉在日本結婚，兩人婚後育有三個寶貝女，分別是長女沈月、次女沈日及孻女沈晨。
邱淑貞上岸後拒絕復出幕前，只在一些圈中人飯局上的合照露面。今日，圈中人王友良在IG限時動態貼出邱淑貞最新照片，見她帶乖女沈月、沈日出席飯局外，同場還有工藤靜香及其細女Koki木村光希，造就港日兩地「最強星二代」罕有同框。
沈月光希交情甚篤
沈月及Koki原來交情甚篤，兩人月前才齊齊飛到首爾出席國際街頭時裝品牌活動，跟韓團ENHYPEN成員JUNGWON、SEVENTEEN成員DINO、2NE1的DARA、BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN與WOONHAK、新晉男團LNGSHOT等一同參與品牌全新旗艦店的盛大開幕慶典。
抵港開工吸金
木村拓哉一家近年積極衝出日本吸金，當愛妻靜香日前陪大女來港出席活動後，近日再以星媽姿態抵港，據知今次是偕Koki到香港開工。事實上，Koki近年密密來港吸金，至今已先後出席商演、品牌活動、拍劇、為旅發局拍攝宣傳片及參與影壇頒獎禮等，認真吃得開。靜香與兩位囡囡每次來港，身邊一定出現王友良的身影，今次亦不例外，跟木村一家四口緊密工作，可見他與木村家總動員在公在私交情不俗。
工藤靜香全盛時曾風靡萬千港男，亦曾獲邀參與澳門舉行的明星慈善賽車「成龍盃」；翻查資料，靜香與邱淑貞當年曾在「成龍盃」碰頭，兩位星媽其實早有淵緣。