施焯日自爆拍《正義女神》壓力大情緒低落 喜獲佘詩曼大讚演得好

施焯日（Arthur）今日（20日）出席《師傅點算》開鏡拜神，他透露會在節目中擔任實習的廟祝。被問到是否有遇過靈異事件，他接受訪問直言過去曾經遇過許多靈異事件，並表示：「行到去例如古裝街某一個位好頭痛就要即刻走，好強烈嘅就係試過喺旺角某個商場行街，突然之間去到一個佛牌店嘅門口，唔知點解一步都郁唔到，向前行一步都行唔到，跟住就掉頭走。」

演少年犯引起關注 講到最近於劇集《正義女神》中演少年犯引發討論及關注，當初收到劇本的反應，他直言：「當時第一次收到劇本其實係好緊張，首先呢個角色係15歲，同我拍嘅年紀都差咗9年，點樣將我個外型食返肥少少，會有一個學生嘅感覺。」他指在戲中的角色是幫家姐頂罪，為了保持角色的神秘感花了很長的時間去練習。

被問到如何代入演抑鬱症的角色，他表示：「我諗每個人都會有低落嘅時候，可能係屋企發生咗啲事，又或者考試唔好，身邊有咩事情發生都會低落。我拍嗰陣長期都將自己處於抑鬱嘅情緒，見到咩都好唔開心，啲人笑緊都好似笑緊我，望住個天都好似灰色，催眠自己係咁同自己講，嗰一排係好想唔同人講嘢。（唔同屋企人講嘢？）唔同屋企人講嘢，就咁樣入房坐喺張凳前面，連電腦都冇玩，乜嘢都冇做，係咁諗點樣去做，因為好大壓力，鍾澍佳監製俾咗好多壓力呀！」他續說尤其與前輩佘詩曼齊拍法庭戲份而壓力大，並表示：「但係要做嗰吓我就冇諗咁多，我就好純粹代入我嘅角色，我要鬧言官，我就鬧，我要委屈我就要委屈，有咩就做咩？」談到是否有請教佘詩曼，他指與佘詩曼沒有特別多的溝通，亦不想再拍攝現場打攪對方。

自覺演出表現好 談到被佘詩曼點名大讚演得好，他表示：「拍完之後，佢一直都讚阿仔你做得好好，但係我一開始唔信，始終我自己未睇，拍完出返嚟我自己睇返今次都真係做得幾好喎！」他指有留意到大部份網民留言大讚他演得好。至於最近是否有更多的演出機會，他表示：「仲未知道住，各位監製導演見到訪問就盡情搵我啦！」至於今年的目標，他希望能接拍不同的角色，尋求新的突破讓觀眾欣賞。

望約周嘉洛齊健身 提到早前透露希望練大隻啲，他說：「練大隻啲呢樣嘢就真係好唏噓，啱啱入行嗰陣…其實我178cm啦！體重就係55 kg，一直都係偏瘦，一直以來都有好多唔同嘅同事，例如我嘅經理人都會叫我去做吓運動大隻啲，keep住都有做嘅，但冇話去到好大隻。我而家好大隻嘅朋友叫周嘉洛，我好明顯冇佢咁大隻，佢係我男神，係我嘅目標。」被問到是否有邀請周嘉洛一齊健身，他表示：「我有發出過邀請我哋一齊去做gym，佢冇覆過我，我好傷心。」