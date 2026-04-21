金像獎2026｜Torres帶素人行紅地毯兼入場 金像獎新企劃曝光

第44屆香港電影金像獎日前於文化中心圓滿舉行，紅地氈上星光熠熠。今年爾冬陞曾表示盡量想頒獎禮商業化，其中一個安排便是跟Mastercard合作，讓素人也可以參與紅地毯盛事。

願望入場聽 主題曲

Mastercard首度以「無價時刻」贊助商身份參與，將紅地氈這個獨特體驗帶給持卡人，網紅Torres聯同素人碩士生Jackson一同踏上紅地毯。他之所以被選中，源於他在Instagram上一段自薦留言。他分享道，金像獎是他 「由細睇到大」的頒獎禮，亦是他人生最想親身到場的地方。他曾經夢想成為演員， 但因家人反對轉而繼續升學。他表示：「香港電影金像獎是每年年最待的的時刻，由盧冠廷創作的經典主題曲最能引起我的共鳴，能夠親身到場聽到這段樂曲更是每多年以來的心願，希望可以藉此圓滿人生其中一個最重要的時刻。」這段真摯的分享，最終令他成功脫穎而出。