戴祖儀憶入行第一套劇與許紹雄合作 望《正義女神》開拍第二季

戴祖儀（Joey）今日（20日）出席《師傅點算》開鏡拜神，她接受訪問指過往曾經與不同的師傅合作過拍節目而成為好友，對方會向她提點注意駕駛安全的問題。被問到是否有遇過靈異事件，她分享試過在中學階段有類似的事情發生，並表示當時與同學溫習到天黑才回家，在回家的路上途經遊樂場，並停留在遊樂場複雜背默的課業習作。她說：「有一個搖搖的木馬由本身唔郁，然後越搖越勁，然後就驚到跑走咗，其實又見唔到一件事物，又會覺得呢件事好反常，冇風居然咁重嘅搖搖馬喺度搖擺。」

談及今年是否希望脫單，她直言甚少與師父談及感情問題，專注在工作方面，不抗拒有新戀情。至於現實當中會否會與男生搭訕，她堅定回應不會，並笑言：「如果冇朋友喺度，我直程係鵪鶉，我所有嘢都係得把口㗎咋！其實我唔會。」

睇許紹雄演出淚光流淚 談及與許紹雄合作的往事，她表示：「其實我人生第一套劇《多功能老婆》就係好榮幸同佢合作，去到正義女神又再一次合作，我最難忘係佢嗰個笑容，無論幾攰，我哋嘅行程係早又好晏又好，佢都係好開心同和藹可親，願意分享拍戲嘅經歷，佢真係一個超級好嘅前輩。」她指與家人收看《正義女神》時看到許紹雄出場非常感動，並續說：「再加埋劇情都眼泛淚光流淚。」講到《正義女神》是否會開拍第二季，她直言：「暫時未知，而家都係暫時播出中，大家都係集中宣傳第一季，如果成績好都希望有第二季。」