陳柏宇出道20周紅館開個唱 邀拍《你瞞我瞞》激凸片女生7月睇騷

陳柏宇(Jason)今年出道20周年，將於7月18及19日於紅館舉行兩場《Jason Chan Live in Frames 20 週年演唱會》，相隔5年再踏紅館開show，Jason今日現身尖沙咀出席記者會，親自宣布開show喜訊，更即席獻唱17年前未有派台的《逸後》延續新作《過後》，以及耳熟能詳的《永久保存》，並與fans玩遊戲和派發紀念品。7月20日是Jason43歲生日，問到可希望加場與觀眾同度生日，他表示，「好似真係未試過開show過生日，有就好，冇就同屋企人過。」

有機會開騷慶43歲生日 Jason表示，現已開始籌備個唱，計劃在開show前再推出1至2首歌，其中一首呼應《永久保存》。談到演唱會門票分$599、$799和$999三種，最貴門票都不過1千元，他笑言，「大家開開心心入嚟睇個show，唔使放血。」至於演唱會rundown，Jason直言為揀歌而煩惱，「想唱平時少唱嘅歌，又想擺啲好有意義嘅歌，不過又可能大家未必最想聽嘅歌，咁又要篩走大家好想聽嘅...」他表示不排除讓fans投票，選唱sidetrack歌曲。

問到會否跳舞時，他就保證，「點都會郁吓，多極有個譜。」他表示現已跑步健身為個唱籌備，「都係以健康為主，唔係操線條，為咗performance而做。」自言仍未決定會否請嘉賓，暫無意讓兩個囡囡Abigail和Audre上台表演時，他笑言，「佢哋暫時想睇多過想參與，Audre上到去一定會驚，攬住我唔郁，可能喊。」若要父女同台表演，可能要等到30或35周年。

相隔17年相認：係奇遇 談到Jason在threads重po他17年前唱《你瞞我瞞》的激凸片，分享與拍片者相認的奇遇，「神奇，可以撞到都勁！佢唔係經常出function嘅fans，唔係成日見，所以喺條街撞到係奇遇。」「我哋相認，終於見到面，想知好耐佢有自拍，好似係！」問到可有邀請對方睇show，「有啊，7月演唱會見啦。(佢話會嚟？)其實唔係好記得，可再嚟影過！」他直言，「呢件係唱歌事業其中一件難忘事！」其實Jason已曾就事件親回網民，「上台之前瞓着咗一陣。係男人嘅都會明。」

《Jason Chan Live in Frames 20 週年演唱會》 日期：2026年7月18及19日（星期六及日） 時間：晚上8時 地點：紅磡香港體育館 票價：$999/ $799/ $599 4月27號早上11時至4月29號中午12時，東亞銀行信用卡用戶獨家優先訂票 4月30號早上10 時起城市售票網公開發售