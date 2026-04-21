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娛樂
出版：2026-Apr-21 07:00
更新：2026-Apr-21 07:00

山本彩香港演唱會全場爆滿 素顏遊街情傾「大麻成」

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山本彩假東九文化中心劇場舉行個人演唱會，吸引大批fans支持。 (海日娛樂傳媒提供)

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日本女子組合NMB48前一姐山本彩，繼2017年的NMB香港演唱會後，闊別9年，星期日(19)首度單拖來港，假東九文化中心劇場舉行個人演唱會，吸引大批fans支持，全場爆滿。

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山本彩走到台邊拿起粉絲的手幅一同大合照，承諾會再來港。 (海日娛樂傳媒提供)

結他自彈自唱

32歲的山本彩，離隊後專注以唱作型姿態發展，她在香港個唱上以白色打扮登場，拿木結他自彈自唱《共鳴》揭開序幕，唱畢後便以廣東話打招呼：「大家好，我係山本彩。」全晚共唱出15首新舊作品，尾聲更帶領全場觀眾大合唱AKB48年代由她擔任C位的名曲《365日的紙飛機》。

香港演唱會上，彩姐以日文夾雜廣東話跟粉絲互動，她表示很久沒有來到香港，所以大感緊張，看到台下歌迷舉起「Welcome back to Hong Kong Sayaka」的手幅，令她非常開心。期間，她獲台下有粉絲大讚「kawaii！」山本彩聽罷即以廣東話回應：「我好靚女。」引來全場一陣歡樂笑聲。

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街頭食軟雪糕

演唱會結束前，山本彩走到台邊拿起粉絲的手幅一同大合照，承諾會再來港，並在社交網貼上照片回味是次香港show點滴。昨晚，彩姐繼續在IG分享香港行的所見所聞，除了素顏逛K11 MUSEA外，又在尖東海旁留倩影及品嚐富豪雪糕車的軟雪糕，彩姐更似乎愛上「大麻成」，從手袋仔拿出「大麻成」公仔，而「大麻成」官方平台亦出story，留言寫「苦練腹肌得到山本彩關注」。

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