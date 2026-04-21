山本彩香港演唱會全場爆滿 素顏遊街情傾「大麻成」

結他自彈自唱

32歲的山本彩，離隊後專注以唱作型姿態發展，她在香港個唱上以白色打扮登場，拿木結他自彈自唱《共鳴》揭開序幕，唱畢後便以廣東話打招呼：「大家好，我係山本彩。」全晚共唱出15首新舊作品，尾聲更帶領全場觀眾大合唱AKB48年代由她擔任C位的名曲《365日的紙飛機》。

香港演唱會上，彩姐以日文夾雜廣東話跟粉絲互動，她表示很久沒有來到香港，所以大感緊張，看到台下歌迷舉起「Welcome back to Hong Kong Sayaka」的手幅，令她非常開心。期間，她獲台下有粉絲大讚「kawaii！」山本彩聽罷即以廣東話回應：「我好靚女。」引來全場一陣歡樂笑聲。