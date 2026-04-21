寰亞新人藍奕持Lester千字文打動馮允謙獻新歌 拍MV被貓咪抓眼睛嚇到面青

來自馬來西亞的「唱作新人」藍奕持（Lester）加盟寰亞音樂，頭炮新歌《少甜》，獲大師兄馮允謙（Jay）作曲、黃偉文填詞、蘇道哲監製，並與Nic Tsui合作編曲，創作班底陣容鼎盛。Lester畢業於香港大學工商管理學士（市場學），ICMA大專聯校歌唱比賽奪得冠軍後，展開獨立唱作歌手之旅，為馮允謙、衛蘭、陳凱詠和Moon Tang等歌手擔任和音。今年一月「BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026」Lester擔任和音，更上台與Jay共舞，備受關注。作為小粉絲，Lester表示最興奮得到Jay為自己度身訂造新歌《少甜》，對他而言是「巨甜」！

Lester表示：「好開心可以成為Jay Fung師弟，佢係我聽廣東歌啟蒙歌手之一，5年前開始以和音嘅身份join佢嘅演唱會。一直有個心願，希望有一首Jay寫嘅歌，但唔敢親口對佢講。我將入加公司嘅心情寫咗千字文喺IG私訊佢，呢封Love Letter（情信）冇直接邀歌，但多得公司同事傳達我嘅心意，於是就誕生《少甜》呢首歌。」Lester收到歌曲後好感動，說：「佢好清楚我啱唱咩歌，我一路聽一路笑！」

而《少甜》MV有兩個主要場景，下午在Lester「家居」拍攝時發生小意外，當他與懷中貓咪演對手戲時，被突襲抓到眼睛。他「哎呀」大叫一聲，導演立即cut機，見他眼眶通紅，表示視力模糊和頭暈。他滴眼藥水舒緩，合上眼休息一會，團隊商量送院之際，突然有工作人員發現地上有一隻隱形眼鏡，謎底終於解開，Lester亦表示沒有受傷，只是突然視力模糊嚇親，全場如釋重負拍手掌，拍攝繼續。

之後會合MV女主角安柔潔（Ocean）拍攝大排檔撐枱腳場景，雖然二人首次見面，但一見如故。Lester對Ocean說：「因為我有睇你拍戲，同埋其他MV演出，而且我哋有共同朋友，都係跳舞嘅朋友。」她得知Lester發生「意外」後立即慰問，Lester復述事發經過和蝦碌結局，二人都哈哈大笑。MV 中Lester為準女友Ocean精心設計大排檔Fine Dining驚喜，現實中單身的他表示也曾為另一半製造驚喜，而Ocean認為對方知道自己需要而製造的驚喜最窩心。Lester說：「我係INFJ，容易發現朋友需要，鍾意聽朋友傾心事，感覺到朋友有心事，會主動約食飯傾偈。」Ocean讚他窩心。他說：「香港人成日講，飲嘢、食甜品都鍾意『少甜』，呢首歌就用『少甜』比喻拍拖，我本身都係一個比較少甜嘅人，唔使太多花巧，少甜就最幸福。」