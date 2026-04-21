Do姐直擊F1中國大獎賽 專訪法拉利男神「陸仔」 Charles Leclerc

鄭裕玲(Do姐)近日飛到上海，趁今年 F1中國大獎賽期間，拍攝全新一集《The Do Show》。 Do姐親身落場，直擊 F1中國大獎賽現場，並獨家訪問 Scuderia Ferrari HP車隊型男車手 Charles Leclerc，由賽道內傾到賽道外，全面感受 F1的速度與張力。影片現已於 YouTube正式上架。

廣東話打招呼

人稱「陸仔」的法拉利男神Charles Leclerc來自摩納哥，為現役F1車壇最受注目的名字之一，自2019年加盟Scuderia Ferrari HP後多次登上頒獎台，被車迷視為法拉利新一代靈魂人物。Do姐以《The Do Show》一貫貼地而具深度的對談方式，帶觀眾走近這位頂級車手，傾傾他的心得及經歷，了解他在賽車服以外、更真實、更有人味的一面，更教陸仔用廣東話同香港粉絲打招呼！