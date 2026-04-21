Do姐直擊F1中國大獎賽 專訪法拉利男神「陸仔」 Charles Leclerc

鄭裕玲(Do姐)近日飛到上海，趁今年 F1中國大獎賽期間，拍攝全新一集《The Do Show》。 Do姐親身落場，直擊 F1中國大獎賽現場，並獨家訪問 Scuderia Ferrari HP車隊型男車手 Charles Leclerc，由賽道內傾到賽道外，全面感受 F1的速度與張力。影片現已於 YouTube正式上架。
廣東話打招呼
人稱「陸仔」的法拉利男神Charles Leclerc來自摩納哥，為現役F1車壇最受注目的名字之一，自2019年加盟Scuderia Ferrari HP後多次登上頒獎台，被車迷視為法拉利新一代靈魂人物。Do姐以《The Do Show》一貫貼地而具深度的對談方式，帶觀眾走近這位頂級車手，傾傾他的心得及經歷，了解他在賽車服以外、更真實、更有人味的一面，更教陸仔用廣東話同香港粉絲打招呼！
參觀科研設施
Shell與法拉利於一級方程式賽車(F1)已經並肩作戰超過75年，由1950年首屆 F1摩納哥大獎賽開始一直擔任車隊的重要技術夥伴。Do姐今次上海之行還有另一個重點行程，就是走入Shell Shanghai Technology Centre(Shell上海技術中心)。在Shell的團隊帶領下，Do姐近距離參觀科研設施及實驗室，親身與燃油科學家拆解燃油背後的秘密，了解一滴燃油如何經過無數測試與研發，最終成為支撐高性能賽車的關鍵。
全片以Do姐第一身體驗串連，結合F1現場的熱血氣氛、獨家車手訪問及科研幕後故事，帶觀眾一口氣走進賽車世界，從速度、科技到文化，全方位感受F1的魅力。《The Do Show》一直以真誠對談及高質內容見稱，今次由Shell香港策劃的上海特備集數，將國際級賽事、頂級科技與 Do姐的主持魅力結合，為觀眾帶來耳目一新的觀賞體驗。