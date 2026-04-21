穿PRADA的惡魔2｜華裔女助理角色出事 遭中國網民指有辱華之嫌

上一集《穿PRADA的惡魔》全球大收3.27億美金，北美亦狂收1.247億美元，以現時預售走勢，被業界看好有望挑戰甚至超越上集成績，更隨時打破梅麗史翠普(Meryl Streep)憑《媽媽咪呀！》(Mamma Mia！)創下的7.06億美金個人最高票房紀錄。

角色名發音疑歧視華人

相隔20年之後，《穿PRADA的惡魔》這個改寫流行文化的故事再度出發，不只是情懷回歸，更是全面大升級，由角色關係重寫、時尚版圖擴展、職場權力再洗牌、新世代職場文化衝擊都令觀眾超級期待。再加上梅麗史翠普、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、艾美莉賓特(Emily Blunt)、史丹利杜茨(Stanley Tucci)等原班人馬強勢回歸，令全球影迷相當期待。

不過，《穿PRADA的惡魔2》尚未上映，卻因片中一位華裔助理的角色設定引起負面爭議。該角色名為「秦舟」，英文名標註為「Chin Chou」，發音跟歧視華人的詞彙「Ching Chong」極為相似，被解讀是明目張膽的文化霸凌。「Ching Chong」一詞起源於19世紀美國排華時期，是白人用以嘲笑華人口音與漢語聲調的侮辱性用語。