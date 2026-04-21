藤井風世界巡迴突然取消香港站 網民驚聞噩耗憂YOASOBI啟德騷叫停

繼倖田來未、ONE OK ROCK先後宣布取消香港演唱會後，日本當紅歌手藤井風(Fujii Kaze)今日公布其《Prema World Tour》消息，原本早已落實的香港站卻突然取消，反而追加了首爾站場次，大批香港歌迷得悉噩耗紛紛於社交網不吐不快。

取消 香港追加首爾

日本男歌手藤井風在港一向極具叫座力，2023年首次來港於浸會大學AC Hall(大學會堂)舉行一場演唱會門票秒殺，翌年假亞洲博覽館Arena舉行兩場香港個唱同樣一票難求。去年12月，藤井風官宣2026年舉行巨蛋與體育場館巡迴演唱會「Prema World Tour」，當時已落實了香港、曼谷及高雄三地次，怎料四個月後，巡演已取消香港場，亞洲區追加了2027年1月9日首爾一站，同時預告明年夏天將展開歐美城市演出。

對於再有日本單位取消香港演唱會，有網民擔心展開出道以來最大規模亞洲巡演的YOASOBI，原定宣降啟德體育園之計劃恐怕會凶多吉少。在香港大受歡迎的二人組合YOASOBI，將舉行《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》，地點包括大阪、名古屋、福岡、札幌、東京，亞洲各站則有香港、台北、首爾、新加坡等地區，YOASOBI是次會在2026年至2027年走遍10個城市的巨蛋與體育場館，香港亦是其中一站，令YOASOBI有望成為首個登上啟德主場館舞台的日本歌唱單位，可是種種因素影響，令計劃隨時出現變數。