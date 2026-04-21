陳瀅澳門開騷自爆彩排前食物中毒 蔡潔人生首次正式夾live Band

兩大女神陳瀅和蔡潔早前宣布4月25日攪攪新意思，攜手參與由「本地舞台」及「澳門銀河」主辦的限定現場演出《Pillow Talk》後，不經不覺還有數天她倆便會現身澳門銀河G Box，為大家盡show連日苦練出來的成果。

日前陳瀅和蔡潔便到Band房綵排，陳瀅說：「此刻心情有點複雜、緊張、興奮和期待，真係感覺到個騷嚟喇，但又好似想再有多啲時間俾我排就更好！」蔡潔表示很早前便計劃在四月初要去瑞士，及後知道要做《Pillow Talk》，「當知道呢個消息時心情都好忐忑，應該點處理呢？搞唔搞掂呢？好在所有嘢都處理好，先可以安心去呢個trip。咁但係因為我都好掛住我嘅另一半即係阿瀅，少咗時間喺show前同佢相處，但我都唔擔心我哋嘅默契，同埋喺歐洲嘅時候都係不斷練習，即係一邊做其他工作，一邊不停練歌記歌詞，諗show嘅細節。而家差唔多仲有幾日就開show，可以用咁特別嘅方式同支持我哋嘅fans見面，真係好期待。」