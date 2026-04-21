首屆亞姐冠軍黎燕珊入行40年 變臉演《正義女神》觀眾唔認得

《正義女神》昨晚一集，化身「惡魔少女」阿Cat的陳若思再度登場，苦苦「癡纏」蔣祖曼飾演的感化官鄭邵玲。昨晚陳若思的「癲瘋」表現再度震撼網民，包括她對劇中的蔣祖曼猶如GL配的一再「癡」纏，而顏仟汶扮演的Cat媽，跟女兒吵架場面，以及陳若思在庭上極級神經質的扮無辜，在昨晚一集中十分搶鏡。

造型判若兩人

至於新一集另一焦點，則落在黎燕珊身上；61歲的黎燕珊是首屈亞洲小姐冠軍，自2017年加盟無綫後，先後演出多部重頭劇，今次在《正義女神》中扮演蔣祖曼與周嘉洛的非常母親，昨晚劇情交代黎燕珊演的勵梅一角出獄後，一反常態向女兒道歉，雖然女兒心軟，但兒子卻對此極度反感，剛巧他家中名錶不翼而飛，懷疑是母親所偷。

黎燕珊1985年當選首屆香港亞洲小姐競選冠軍，入行逾40年的她，今次為《正義女神》演監躉阿媽角色，戲路上算是破格，造型方面更與平時的美魔女形象判若兩人，不少觀眾大讚黎燕珊為此角作出頗大犧牲，有網民在其IG上留言：「我好鍾意睇你做戲，其實你喺呢套戲入面，我睇咗好耐先知原來係你，因為平時你嘅角色都好高貴，或者係慈母，所以我唔認得係你。」證明今次她今次花心思挑戰新戲路的確十分成功。