鼓鼓呂思緯睽違三年推出創作專輯 邀粉絲共渡限定生日會

「全能唱作暖男」鼓鼓呂思緯近年在音樂、主持、綜藝、公益上都持續活躍，並與蕭秉治組成的雙人創作團體「GX」也推出多首作品，累積不同面向的創作能量。如今，鼓鼓呂思緯將正式帶著睽違三年的個人第四張全新創作專輯回歸，首發單曲《原諒我離開》將於4月28日搶先發行，以「愛」為核心命題，描繪感情中歷經成長與轉變的心境，為全新音樂篇章揭開序幕。而發行當天也恰逢他的生日，別具紀念意義，鼓鼓更將這首歌視為送給歌迷的一份生日禮物！

鼓鼓呂思緯第四張創作專輯首發單曲《原諒我離開》，特別邀請並肩作戰多年的好兄弟蕭秉治共同創作，這也是兩人自MP魔幻力量單飛後，蕭秉治首度為鼓鼓量身打造創作寫曲，並由兩人聯手填詞，將截然不同的性格轉化，共同寫下「明明還愛，卻不得不放手」的瞬間。《原諒我離開》延續鼓鼓標誌性的R&B基底，搭配細膩的鋼琴編曲鋪陳情緒，收起過往的張揚，多了一份克制與成熟。近年鼓鼓隨著人生角色的轉變，對「愛」有了更深層體悟：愛情不只是單純的擁有，更包含放下與成全。在新作中，他將執著、拉扯到學會釋然的情緒轉折，把過去說不出口的心情化為旋律與歌詞，透過音樂真誠呈現。

與歌迷渡過生日 4月28日不只是鼓鼓呂思緯的生日、《原諒我離開》的發行日，當天他也將舉辦「新專輯發行限定生日會」，邀請歌迷一同參與，共度這個別具意義的日子。過往每逢生日，總是由歌迷為鼓鼓精心準備各式應援，從環保淨灘、公益愛心行動，到多次為他打造專屬策展，累積無數溫暖回憶。個人單飛至今邁入第十年，這次鼓鼓選擇反過來準備驚喜，將新歌作為送給歌迷的禮物，並特地安排在生日當天，與最重要的歌迷們一起渡過。