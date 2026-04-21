施明離世｜李家鼎爆李泳漢游手好閒 大孖拒寫泳豪老婆名落花牌

81歲李家鼎前妻施明離世，明天（22日）設靈，後日出殯。大孖李泳漢自母親離世後，多次指施明不喜歡李泳豪的太太Agnes，更稱泳豪夫婦在母親生前也沒邀出席婚禮，所以拒絕她到場參拜。然而，鼎爺卻說出另一版本，指是大孖拒絕母親出席泳豪的婚禮，更聽到大仔威脅施明說：「你去，我就打X死你。」後期更禁示施明與他們聯絡。

鼎爺曾公開表示自己只想好好送別前妻，並叫大孖勿再生事。奈何大孖當耳邊風，鼎爺再接受訪問，爆大孖拒絕Anges的名字出現在家人的花牌上，鼎爺只好出錢再整一個。他又提到自己一生最愛施明，自己會忍住不跟大孖吵架，並透露泳豪已經叮囑他不要跟對方嘈。他更揚言出席完喪禮後便走，與李泳豪不會去解穢酒，直言自己的細佬對泳漢的做法感到憤怒。