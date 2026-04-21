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娛樂
出版：2026-Apr-21 19:48
更新：2026-Apr-21 19:48

李家鼎每月支付近6萬生活費予李泳漢 間接引證楊思琦言論屬實

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鼎爺爆出每月給予大孖5、6萬元生活費。

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鼎爺李家鼎再次接受訪問，提到大孖李泳漢當其說話耳邊風，家人花牌上的名字拒寫泳豪太太Agnes的名字，鼎爺更斥大新抱搞是搞非，並爆出他每月向泳漢一家支付5、6萬元生活費。鼎爺在訪問中又透露大孖並沒有幫手打理「鼎爺私房菜」，只游來游去8、9個月便沒再做，近年只是掛名做鼎爺助手。

早前曾有YouTuber收到網民爆料，指李泳漢與李泳豪不和的原因並非Agnes，而是泳豪夾份做飲食生意有關。網民指有人不時指點江山，又意見多多干擾泳漢管理業務，加上Agnes有份幫手打理，於是積怨愈來愈深。其後因為疫情，鼎爺的生意下跌，削減成本，李泳漢在父親公司被裁員失去收入，加上細佬的拉麵店亦要結業，有人便因此恨鼎爺泳豪，並以母親不滿Agnes為藉口宣洩對父親和弟弟的怨恨。

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李泳漢被指控制慾強經常「指點江山般多多意見騷擾」。

翻看昔日報道，李泳漢表示泳豪的餐廳自己是沒有過問與投資的。當時他笑說：「起初弟弟說要開食店，我只表示支持，雖然我是一個愛吃的人，但又是怕麻煩的人，所以開一間食店這麼繁複的事，沒有興趣。」更稱自己是跟泳豪學做生意，自己的責任是監察食物方面，例如麵的質素、湯煮得夠味與否等。如今看來，有人可能沒投資，但當正自己是投資者要指指點點。

另外鼎爺提到孖泳豪為頭家付出很多，並會把教車、飲食店賺回來的錢全放在家座上，更是90%。同時也提到泳豪無所事事，自己只讓對方掛名做助手，並每月支付5、6生活費。楊思琦曾稱泳豪會把賺得來的錢全部用在家庭上，但施明仍被嫌不足，只能靠刷信用卡度日，而李泳漢卻不務正業、推卸責任。李泳漢要反駁的話，看來又要拿出自己手中的證據給大家看才能證清白。

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李泳豪過去不時聲稱有證據，未知他又能否拿出否認各方指控。

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