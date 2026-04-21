穿PRADA的惡魔2｜回到紐約舉行首映獲Lady Gaga撐場 四大主角帶華裔演員現身盛典

矚目新片《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)於香港時間今日(4月21日)早上，回到片中《Runway》雜誌所處的美國紐約舉行首映禮，梅麗史翠普(Meryl Streep)、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、艾美莉賓特(Emily Blunt)、史丹利杜茨(Stanley Tucci)四大主角正式齊集行紅地毯，是四人相隔20年後正式重聚參與這場影迷盛典。 梅麗史翠普穿上Givenchy FW2026全紅色巨大披肩款大褸，配上黑色手套、Stuart Weitzman黑色皮靴到場，展現出時尚女魔頭的超強霸氣。梅姨與身穿Giorgio Armani西裝的史丹利杜茨一同受訪，當被問到相隔20年後再回來拍續集有何感受，梅姨說：「我覺得為何要等這麼久。」史丹利則直言像是踩單車一樣，雖然隔了很久卻不會忘記。梅姨最後更透露在《穿PRADA的惡魔2 》中穿過的所有戲服、手袋、珠寶，稍後將會作慈善拍賣，並捐助保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)。

感謝影迷令續集出現 穿上紅色Louis Vuitton露肩裙登場的安妮夏菲維，則大讚《穿PRADA的惡魔2》能夠成真，完全是全靠影迷的努力，她說：「因為你們敞開心房接納了我們，並在過去的 20年一直讓我們住在你們心裡，對我們說『還想看更多』。這就是為什麼這場夢想對我們而言，能一直延續至今。」她又感性地表示，許多人在職業生涯起步時將片中角色沙安蒂與艾美莉視為家人，因此好奇她們這 20年來的蛻變。

艾美莉慶祝20年友誼 艾美莉賓特以Schiaparelli SS26 Couture白色紗裙，配襯Mikimoto的珍珠首映現身，她對於現場有如此多觀眾圍觀，而所有參與者都打扮得如此華麗感到十分驚喜。她接受訪問時，回想到當年初登荷李活拍攝首部作品，就是《穿PRADA的惡魔》，當時對時尚與紐約一竅不通的她感到非常青澀，幸好有安妮夏菲與梅麗史翠普等人的善待，她說：「這次重聚不僅是角色的回歸，更像是一場充滿活力的城市慶典，慶祝這份延續 20年的深厚情誼。」艾美莉賓特老公John Krasinski亦有現身，夫妻在紅地毯盛會上盡曬恩愛。

再度回歸執導的大衛法蘭高(David Frankel)、編劇雅蓮麥肯拿(Aline Brosh McKenna)更率領片中演員包括簡尼夫班納(Kenneth Branagh)、施蒙艾絲莉(Simone Ashley)、賈斯汀費路斯(Justin Theroux)、劉玉玲及扮演被指辱華角色「秦舟」的沈雨田（Helen J. Shen）等人齊齊登場。

Anna Wintour現身紅地毯 首映現場可謂星光熠熠，有份主唱今集新主題曲《Runway》的歌后Lady Gaga以一身Saint Laurent黑色露肩魚尾晚裝到場，她在戲院內更與四位主角一同站台與觀眾會面。而作為片中時尚女王裴美蘭(Miranda)的原型人物、《Vouge》前總編輯Anna Wintour也有現身，這是她繼與梅麗史翠普同登《Vouge》封面後，再度為支持《穿PRADA的惡魔2》來到紅地毯現場。其他登場的嘉賓還包括名模Heidi Klum、Winnie Harlow、Ciara、Coco Rocha，女星Madelaine Petsch、Sofia Carson等人。