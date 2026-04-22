專訪｜Alton王智德無啖好食靠豉油打救 與梁彥宗訪「伴屍」族震撼有感悟

MIRROR成員王智德(Alton)和旅遊達人梁彥宗(Chris)在ViuTV探險旅遊節目《兩條友。族暴走》首次合作，兩人走訪印尼、巴布亞新幾內亞和馬來西亞3個國家，30日朝夕共處，默契十足，節目滿有火花。兩人早前受訪，分享節目難忘體驗和合作感受。 節目播出有不少好評，近日播出的兩集，兩人在沙巴神山玩鐵索攀登，從山腳攻上4,000米山頂，Alton勁崩潰自言玩大咗，接近瘋癲狀態高呼：「頭痛啊！我又腳痛啊！我又流鼻水！我又凍！」問到可會拍第二季時，身兼監製嘅Chris就持開放態度，「未必要再探訪部族，但要保持動盪成分，兩個男仔可以多點冒險成分。」Alton就表示歡迎，「希望大家可以見到我嘅能耐！」

擔心Alton好姿整 初次跟偶像男團成員合作，Chris坦言，「起初都驚佢好姿整，MIRROR每次上台都要set頭裝身，但去探少數民族，唔可以set晒頭，可古怪嘛！」實際合作後，發現對方都的沒所謂，「有持即興，邊走邊拍攝，Alton戴副眼鏡和戴笠頂帽就出鏡，容易拍到原汁原味嘅嘢。」問Alton是否放低MIRROR偶包時，Chris搶白：「佢一定話自己冇偶包！」Alton就認為偶包是外界標籤，「當然你知自己生暗瘡出鏡，都要顧及巿容；我自己嘅底線係出鏡，起碼要精精神神。」 保持好奇心

作為旅遊達人的梁彥宗，今次最大挑戰是探訪部族，「文化係好難拍攝，拍動物只要見到就拍到，但文化要怎樣拍出來？飲食、跳舞和傾偈算唔算文化？點拍出來？雖然全程30日，但舟居勞頓，每個地方只停留一、兩晚，其實好難在短時間展示文化。」Alton補充說，「要打打開自己好奇心，難得來到這裡，有甚麼想問？甚麼想知？我哋同佢哋嘅生活有咩唔同？如果我進入佢哋嘅生活，能夠接受嗎？對我有甚麼難度和衝擊？」節目播出後有不少好評，問到可會拍第二季時，身兼監製嘅Chris就持開放態度，「未必要再探訪部族，但要保持動盪成分，兩個男仔可以多點冒險成分。」Alton就表示歡迎，「希望大家可以見到我嘅能耐！」

扮食搞到營養不良 對Alton而言，飲食和整潔的挑戰更大，他憶述在第二集節目瞓船屋，拍了一整天滿身臭汗，但露天浴室和廁所，不方便沖涼，大小二便更是直落湖底，兩人惟有用濕紙巾抹身，倒清水卸妝Chris踢爆：「佢將抹完身嘅濕紙巾，排晒喺地，好靚架！」Alton直認，「我喺整齊上嘅嚴苛，係大過潔淨上嘅嚴苛，但今次在乾淨清潔上，係突破新界限。」飲食方面，最大適應是用手拿東西吃，例如一整條魚、一盆飯都放在地，兩人直言吃不慣，Alton笑言想起也會皺眉頭，「條魚有骨，但要用手撕魚肉出嚟，用手指捏著一堆肉或飯，未放入口已掉出來，好狼狽，現在諗起都會。」Chris就踢爆Alton有時會扮食，「所以開頭幾日，搞到佢有少少營養不良。」

為筒糖耿耿於懷 至於巴布亞新幾內亞，食物都是純粹煮熟，沒任何調味，兩人形容，「好organic，又乾又無味。」Alton爆笑分享，「我帶咗一筒糖，請導演司機食，點知佢食完再食，成筒糖都食晒，再講起都有點耿耿於懷。幸好我後來在超市搵到一支鼓油，索性隨身攜帶，無論食咩都拎出來滴幾滴。」Chris似乎沒這點煩惱，「因為我對食物要求，以10分來算，除了最好食或最難食，「對我來說，由4至8分都係一樣，隨便放進肚裡。」幸好尾站大馬，飲食習慣較相近，但兩人回港都消瘦了。」

嘆 後繼無人 節目令兩人大開眼界，獲不同部族大鑼大鼓和大排筵席的招待，Chris續說：「因為有些部族，無人去過探訪，尤其係好少見亞洲面孔探訪，佢哋都開心，因為好想俾人見到，但平時冇咩人理佢哋，所以都做咗幾有意義嘅事。」其中探訪有五種性別身份的印尼蘇拉威西島的布吉族(Bugis)，除了男性和女性，還有認同女性性別身份的男生(女性化男生)，認同男性性別身份的女生(男性化女生)，以及第五性別的Bissu，具備男性與女性生、心理特徵於一身，被視為神聖的性別，「最大感受係自己族人都開始冇人理，我覺得好悲傷，因為時移世易，好多人改信回教，第五性別慢慢絕跡，後繼無人。」

生命反思 另外是探訪印尼的托拉查族人(Toraja)，對生死的看法截然不同，他們稱離世的家人為「sick person」，繼續存放屍體在家裡，Alton直言，「呢件事已經好衝擊，好震驚！然後再舉辦好盛大、嘉年華級嘅喪禮。」Chris補充，遺體可能存放幾個月，甚至長達幾年，「因為要籌集資源，搞一個有體面、合乎家族規格嘅喪禮，甚至不認識嘅遊客都可參與。」辦完喪禮才將遺體移送到墓穴，他們也曾參觀，有些墓穴甚至擺放列祖列宗的遺體，場面震撼。Alton續說，「每年好似我哋清明節掃幕祭祖，舉辦一個星期的儀式，可能上山除雜草，打開棺木屍首出來清潔骸骨，換衫後放回原位。遊客若去參觀，就會放低一支煙，以作尊敬。」

托拉查族人的百無禁忌，以及對生死的開放態度看法，令兩人有所反思，Alton坦言，「可借佢哋嘅思維模式，消化我哋生活面對嘅疑難疑慮，好多好似解決唔到嘅問題，其實都係當下。」Chris續說，他們抹骸骨或換衫時，感覺仍跟已逝世的家人共存，「感覺好有歸屬感，好溫暖，佢哋唔係推開唔開心嘅事，但係處之泰然。其實對都巿人都好有用，我哋以為要抓緊很多事情，其實失去咗都可以另一方式面對。」 文：Grace 攝：蘇文傑 化妝：Yumi Cheung @yumicheung7 髮型：Frankie Ho @Hair Culture

造型：WANJANSCO 温唯