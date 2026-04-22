黎燕珊拍戲積患成隱憂 囡囡劉詠詩指母慣報喜不報憂

「TVB御用靚媽」之稱的黎燕珊(珊姐)，近日於《正義女神》放棄靚樣，演爛賭碰瓷黨阿媽，演技備受觀眾讚賞。珊姐早前與現實中的真囡囡Wynce(劉詠詩)，一起分享不為人知痛症之路，兩人更首次幕前真情剖白。

珊姐稱，初入娛樂圈拍戲時，一次騎馬拍攝出現意外，被馬匹拋落草地，引致腰部受傷。當時因為年輕只是隱隱作痛，怎料愈來愈痛，過往十年更是受腰痛盡折磨，「有次摀低身洗頭，洗完起唔到身，真係好似有塊大石砸住咁。」多作為單親媽媽，珊姐不想讓孩子擔心，堅持默默忍受疼痛，Wynce後來知道媽媽的痛症有多嚴重。Wynce說：「媽咪當時日日接送我哋放學，從來冇提過自己有幾痛，直至有一次我好開心大力攬住媽咪，佢立即嗌好痛唔好咁大力、仲推開我，當時我先知道媽咪一直笑住忍痛。」