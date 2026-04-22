黎燕珊拍戲積患成隱憂 囡囡劉詠詩指母慣報喜不報憂

「TVB御用靚媽」之稱的黎燕珊(珊姐)，近日於《正義女神》放棄靚樣，演爛賭碰瓷黨阿媽，演技備受觀眾讚賞。珊姐早前與現實中的真囡囡Wynce(劉詠詩)，一起分享不為人知痛症之路，兩人更首次幕前真情剖白。
珊姐稱，初入娛樂圈拍戲時，一次騎馬拍攝出現意外，被馬匹拋落草地，引致腰部受傷。當時因為年輕只是隱隱作痛，怎料愈來愈痛，過往十年更是受腰痛盡折磨，「有次摀低身洗頭，洗完起唔到身，真係好似有塊大石砸住咁。」多作為單親媽媽，珊姐不想讓孩子擔心，堅持默默忍受疼痛，Wynce後來知道媽媽的痛症有多嚴重。Wynce說：「媽咪當時日日接送我哋放學，從來冇提過自己有幾痛，直至有一次我好開心大力攬住媽咪，佢立即嗌好痛唔好咁大力、仲推開我，當時我先知道媽咪一直笑住忍痛。」
Wynce形容珊姐個性報喜不報憂，是「御用超強媽咪」，這份偉大的母愛，讓她深感敬佩，但同時亦為媽媽的健康而感到擔憂。珊姐忍痛多年，經過一位朋友介紹ANKH機能再生後，終於成功解決長期痛症。問到兩母女認為健康、事業及家庭哪樣最重要，兩人心靈相通一齊說：「健康，真係最緊要！」珊姐補充：「有健康，家庭至會開心，同繼續可以拍戲嘛。」Wynce則說：「媽咪有健康，我同弟弟先安心。」珊姐感慨說：「以前以為痛吓、捱吓就算，點知愈拖愈嚴重，連簡單動作都變得好吃力。」她續稱，今次決定和Wynce一同接受訪問，是希望以真實客人身份分享經驗。