Stanley未婚妻Alina歐遊錯手訂19人Fine Dining 倒貼$18,000埋單崩潰大喊

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）早前公布跟拍拖9年的女友李炘頤（Alina） 訂婚。即將成為人妻的Alina近日與友人到歐洲旅行，卻發生了一件令她「好想喊」的蝦碌事件，搞到要倒貼逾萬元港幣埋單食一餐飯，認真「肉赤」。
Alina在社交網分享旅行蝦碌事，她寫道：「人生又一壯舉好叻呀！睇100次都仲覺得匪夷所思。」並謂：「唔知有冇人同我一樣，去旅行做咗一件極度大頭蝦嘅事。」事緣，Alina悉心打扮，穿上入肩露背晚裝準備與3位友人享用一頓高級Fine Dining，豈料到達餐廳後，坐低等極都未有食物上枱，她崩潰揞面表示「好想喊呀！」隨即解釋：「我坐喺度等，點解一路都冇嘢食，原來我book咗19個人（職員說要等其他客人到才上菜）。」
全程焦慮
Alina 將當晚「19日」錯手誤訂了「19位」，而餐廳亦預留了一大張枱給她，由於餐廳通常設有最低消費或「人頭費」制度，Alina驚呼：「好想死呀，點算呀？我而家係咪要俾萬18,000（港元）食呢餐飯？當我瀨咗嘢嘅時候，其實我全程都好焦慮。」而同行好友不停安撫表示：「冇事嘅冇事嘅」，更獻計叫Alina用美色「求救」：「你快啲用你嘅美色，氹掂頭先嗰哥哥！」
雖然心情猶如坐過山車，但Alina對該餐廳的食物質素仍讚不絕口：「每一道菜都仲係好驚艷，好好食，所以真係好推薦大家去食」。食飽後，見Alina嗌埋單非常緊張，然而當晚賬單實際僅支付用餐人數的金額，Alina 說：「結果賬單顯示930 歐羅 （9300港元）。」
以為大步檻過
當Alina以為大步檻過，豈料戲劇性轉折在後頭，「但係過咗幾日之後，我就收到佢哋個email，佢哋話要收返我875歐羅 （8750港元）。」換言之，因為該次「大頭蝦」失誤，這餐飯最終前後夾埋要付約港幣18,050元。Alina只能無奈苦笑：「life must go on」。不少網民都安慰她破財擋災外，更有友人笑言：「依家有啲擔心你哋嘅婚禮，請你做任何落訂之前，可唔可以搵第三、第四、第五位朋友幫你check清楚。」Alina 則回覆表示：「嗰份嘢我真係check 咗好多次我都勁驚，可惜我身邊嘅都係唔睇，我都係搵 Al best friend 幫手。」