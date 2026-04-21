Stanley未婚妻Alina歐遊錯手訂19人Fine Dining 倒貼$18,000埋單崩潰大喊

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）早前公布跟拍拖9年的女友李炘頤（Alina） 訂婚。即將成為人妻的Alina近日與友人到歐洲旅行，卻發生了一件令她「好想喊」的蝦碌事件，搞到要倒貼逾萬元港幣埋單食一餐飯，認真「肉赤」。

Alina在社交網分享旅行蝦碌事，她寫道：「人生又一壯舉好叻呀！睇100次都仲覺得匪夷所思。」並謂：「唔知有冇人同我一樣，去旅行做咗一件極度大頭蝦嘅事。」事緣，Alina悉心打扮，穿上入肩露背晚裝準備與3位友人享用一頓高級Fine Dining，豈料到達餐廳後，坐低等極都未有食物上枱，她崩潰揞面表示「好想喊呀！」隨即解釋：「我坐喺度等，點解一路都冇嘢食，原來我book咗19個人（職員說要等其他客人到才上菜）。」