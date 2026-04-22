Netflix真人版電影《機動戰士高達》澳洲開鏡 性感女神Sydney Sweeney孭飛做主角

Netflix真人版《高達》，由Legendary Pictures、Bandai Namco Filmworks合作炮製，官方同時公布主演陣容，起用影壇新一代性感尤物悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)主演，還有在全新真人電影版《街霸》(Street Fighter)中飾Ken的諾亞森迪尼奧(Noah Centineo)。

採用原創劇情

真人版《高達》由美國導演Jim Mickle執導兼編劇，電影故事並非直接改編現有動畫作品，而是採用原創劇情，講述地球與宇宙殖民地之間長年戰爭，Netflix方面指：「《高達》這個開創全球現象的經典系列，現正進入製作階段。這部真人版電影起用Sydney Sweeney與Noah Centineo主演，聚焦兩名敵對陣營的機甲駕駛員，周旋在地球與太空殖民地的戰爭之中。」據了解，真人版《高達》中兩名分屬敵對陣營的駕駛員，兩人持續數十年的戰爭一直對立，隨著局勢變化與新威脅出現，雙方被迫踏上交錯的命運，描寫人性情感衝突之外，震撼的機械人戰鬥及宇宙戰爭場面均屬電影最強賣點。