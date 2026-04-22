李泳漢再公開反擊李家鼎 稱人工得萬五要巴士代步結婚靠自己

藝人施明的喪禮今日(22日)於大圍寶福紀念館設靈，然而其家庭糾紛事件愈演愈烈，昨日(21日)李家鼎(鼎爺)指大孖李泳漢當其說話耳邊風，家人花牌上的名字拒寫李泳豪太太Agnes的名字，李家鼎更斥大新抱搞是搞非，並爆自己每月向李泳漢一家支付5、6萬元生活費，甚至表明自己不會出席喪禮後的解穢酒。
李泳漢再度反擊
對於父親的指控，昨日李泳漢再度反擊，他回覆傳媒表示已通知父親與弟弟有關喪禮的安排，但對方卻已讀不回，亦冇表示會參與喪禮，只顧向外界散播對他不實的信息：「點解聽日已經設靈，今日仲要衝住我嚟，好明顯想幫個女人洗白，名正言順入靈堂。」
指有人離間感情
李泳漢再次指責Agnes的行為，他稱母親起初對Agnes並無反感，然而在弟弟與她相戀未滿三個月時，便已露出真面目：「你個仔依家同我一齊，乜都要聽晒我講，我唔鍾意同你一齊住，就算住隔離左右都唔得。」李泳漢直斥Agnes刻意在家製造嫌隙、離間母子感情。他更舉例指出，某次家族飯局上施明已清楚講明不准影相，Agnes卻自作主張攬住施明膊頭指示他人拍照，此行為令施明極度不悅並稱在場親屬均親眼見證，自此施明對其產生不滿。
稱冇叫鼎爺出錢
至於，李家鼎透露向李永漢每月給予五至六萬元向經濟支援，包括家庭開支、孫兒書簿費及保障費，又指他並沒有幫手打理「鼎爺私房菜」，李泳漢反駁：「當然唔係事實啦，我結婚冇叫過鼎爺出錢。」並謂即便受僱於父親經營的食肆，也是由基層職位開始做起，每月約得一萬五千元，為了慳錢更天天乘巴士代步。