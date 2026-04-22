李泳漢再公開反擊李家鼎 稱人工得萬五要巴士代步結婚靠自己

李泳漢再公開反擊李家鼎，稱在父親經營的食肆工作，人工每月約得一萬五千元。

藝人施明的喪禮今日(22日)於大圍寶福紀念館設靈，然而其家庭糾紛事件愈演愈烈，昨日(21日)李家鼎(鼎爺)指大孖李泳漢當其說話耳邊風，家人花牌上的名字拒寫李泳豪太太Agnes的名字，李家鼎更斥大新抱搞是搞非，並爆自己每月向李泳漢一家支付5、6萬元生活費，甚至表明自己不會出席喪禮後的解穢酒。

李泳漢再度反擊

對於父親的指控，昨日李泳漢再度反擊，他回覆傳媒表示已通知父親與弟弟有關喪禮的安排，但對方卻已讀不回，亦冇表示會參與喪禮，只顧向外界散播對他不實的信息：「點解聽日已經設靈，今日仲要衝住我嚟，好明顯想幫個女人洗白，名正言順入靈堂。」