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娛樂
出版：2026-Apr-22 11:50
更新：2026-Apr-22 11:50

甄妮愛女Melody近況曝光 遺傳母親對舞台熱誠

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甄妮愛女Melody甄家平近況曝光。

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香港樂壇傳奇歌后甄妮闊別舞台多年，大家仍想念其繞梁三日的歌聲，還有一首又一首的經典金曲。

黑膠復刻拒用AI

甄妮於1990年代初淡出香港樂壇，退隱美國。多年來歌聲仍教樂迷懷念，她40多年前以自家唱片公司「金音符」推出的四張專輯，本月決定復刻上市，與A+ Music聯手發行，黑膠碟會以不同顏色彩膠及採用最新科技製作，並經過重新Mastering（母帶處理）以全新姿態應市，當中多首作品從未登陸數碼平台，甄妮本尊亦在社交網分享：「新鮮熱辣，終於整修回來。用科技，加強力道，更勝一籌！我自己看了聽了也會『會心一笑』；1980年一1982年的產品。天啊！！46年…」甄妮續說：「有考慮利用Al MIX加些新元素，嗯…最後決定保留原汁原味，這才像我。」出Post後獲大批歌迷一致讚好，更紛紛期待將近失傳這幾張唱片能夠以CD形式重現市面。

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JENNY

甄妮多年來深居簡出，雖然在台灣享受平靜的農村生活，但近年卻活躍社交平台。

瞄準黑膠熱復甦

隨著黑膠碟熱潮近年復甦，既成為樂迷潮物，銷量更是直線上升，甄妮於1981年面世的《心聲》專輯，收錄作品包括《東方之珠》、《心聲》、《Dancing all night》及黃霑作曲填詞的《火鳳凰》主題曲《命運》等，今次全球限量發行600隻，每張附燙金流水編號，絕對獨一無二！

繼《心聲》專輯打頭陣上市，其餘三張大碟還有甄妮1981年首次以獨立歌手發行的自資專輯《情在深時 不要再重逢》，同年《衝擊》及1982年推出的《愛定你一個》，今次系列內的金曲，計有經典劇《衝擊》同名主題曲、周潤發電視劇代表作《播音人》主題曲《愛定你一個》及插曲《為你做夢》，在黑膠翻熱的形勢下，甄妮旗下的「金音符」唱片限量復刻自然成為音樂愛好者的一大寶藏。

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《情在深時 不要再重逢》 《衝擊》 《心聲》 《愛定你一個》

愛女從事幕後工作

甄妮多年來深居簡出，雖然在台灣享受平靜的農村生活，但卻活躍社交網絡，每次發文均引起各界關注，就連其愛女甄家平Melody的動向亦成為焦點。Melody曾屬坊間矚目的星二代，曾與甄妮以母女檔在螢光幕上合唱名曲《魯冰花》，Melody遺傳母親對舞台的熱誠，目前從事演唱會幕後製作，走遍世界各地跟不同知名音樂人合作，曾為樂壇紅人Demi LovatiCarrie UnderwoodRomeo Santos等參與演唱會的導演工作。

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