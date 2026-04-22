甄妮愛女Melody近況曝光 遺傳母親對舞台熱誠

香港樂壇傳奇歌后甄妮闊別舞台多年，大家仍想念其繞梁三日的歌聲，還有一首又一首的經典金曲。

黑膠復刻拒用AI

甄妮於1990年代初淡出香港樂壇，退隱美國。多年來歌聲仍教樂迷懷念，她40多年前以自家唱片公司「金音符」推出的四張專輯，本月決定復刻上市，與A+ Music聯手發行，黑膠碟會以不同顏色彩膠及採用最新科技製作，並經過重新Mastering（母帶處理）以全新姿態應市，當中多首作品從未登陸數碼平台，甄妮本尊亦在社交網分享：「新鮮熱辣，終於整修回來。用科技，加強力道，更勝一籌！我自己看了聽了也會『會心一笑』；1980年一1982年的產品。天啊！！46年…」甄妮續說：「有考慮利用Al MIX加些新元素，嗯…最後決定保留原汁原味，這才像我。」出Post後獲大批歌迷一致讚好，更紛紛期待將近失傳這幾張唱片能夠以CD形式重現市面。