81歲尹光新歌唱盡出生到往生 導演張子丰唔俾死：玩夠先返嚟

廟街歌王尹光到新城廣播接受李有毅與李國煒主持的《Ben同Benson「Chur」到行》訪問，分享由黃偉文(Wyman)為他度身訂造的新歌《你阿爸的無常宇宙》。現年81歲的尹光，在新歌中從出生唱到往生，說的是放下執著，接受上天的安排。然而在拍攝MV時，導演張子丰不讓尹光「死去」。 尹光談及新歌《你阿爸的無常宇宙》時難掩興奮，他表示歌曲由Wyman操刀：「自從《Dear Myself》之後，佢覺得佢想寫一首歌畀尹光唱。我聽到佢想寫俾我，嘩！開心到。我求都未必求到佢寫俾我，難得佢肯寫俾我，我開心到不得了。」

尹光介紹歌曲內容時滔滔不絕：「呢首歌係講一個人由出世到往生，以前人生幾十年，依家人生可以過百年，我都識幾個九十幾歲，現代人壽命長咗。佢講嘅往生同出生，叫人唔好太執著，每件事上天都安排好。你想健康就運動；你想開心就唔好諗太多，咁你個人就冇問題喇！」

感謝影帝張家輝 新歌MV由張子丰(Fred)執導，拍攝過程甚為有趣，他分享MV中的特別安排：「原本首歌係講我往生，講我死，但Fred話唔好俾尹光死住，我哋仲有排玩。」尹光續說：「MV入面我死咗經過奈何橋，佢話我冇手帶唔走得住。我問佢點解我唔走得？佢話『你未係時候，依家你鍾意去邊就去邊，鍾意做乜就做乜，玩夠再返嚟』。」 談及與兒子的關係，尹光提到自己歌曲《老豆》正正是講述父子關係，他坦承：「年輕時同個仔冇咁密切，長大之後就比較密切。」他解釋：「因為佢細個嘅時候要搵食，個個年輕時都會去拼搏去賺錢，賺錢時就好少顧個仔，多數請工人或者太太照顧，到依家想接觸個仔，佢又識諗嘢，覺得老豆以前冇照顧我咁好，依家想補救，同個仔都OK。」

尹光特別感謝影帝張家輝為《老豆》拍攝MV：「我喺呢到借個機會多謝張家輝，佢拍《老豆》個MV真係拍得好好。雖然三兩分鐘，佢個表情真係絕頂，頭髮雖然梳咗兩個鐘，但拍咗兩三秒，轉咗個頭，但嗰吓好有感覺，所以真係影帝。」尹光又透露與兒子的日常溝通：「我個仔冇咁多嘢講，佢同我老婆就講好多嘢，由我老婆講俾我聽。」 另外，尹光將於5月19日舉行《爆笑勁歌晒冷演唱會2026》，他笑言：「曬冷就唔敢講話曬冷，曬冷唱多啲歌俾大家聽，即係有啲歌冇唱過都曬俾你聽。」同時介紹兩位演出嘉賓：「第一個是蝦頭(楊詩敏)，佢會同我唱一首好搞笑嘅歌，另一係鄭雅琪，佢喺粵曲界好出名，佢同我會唱幾首廣東小曲。」