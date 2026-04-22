王大陸逃兵役案涉「勾結警察查個人資料」 與女友一審各被判刑6個月

台灣藝人王大陸涉嫌逃兵役案被查出牽涉個人資料外洩，當地法院今日（4月22日）上午11點宣判，王大陸與女友闕沐軒都因涉犯《個資法》各被判刑6個月，得易科罰金（以錢代刑），他們有權可以上訴。
控方指出，王大陸曾支付360萬台幣委託別人製作不實病歷逃避服兵役，另因不滿對方收錢失蹤，透過友人游翔閔尋求管道查詢個資，衍生違反《個資法》爭議。其女友闕沐軒則因提供載有個人資料的判決書，同遭起訴。
審理期間，王大陸否認洩漏個人資料，強調僅透過群組傳遞片段訊息，未有指明特定身分，也未參與後續行動，並指自己是遭詐騙才尋求協助。律師則主張相關對話不足以辨識特定對象，不構成違法。
闕沐軒則透過辯護人表示，過去遭詐騙400萬台幣，對方雖入獄卻未賠償，才會想確認對方動向，否認指示他人向家屬追債，並稱提供判決書僅為佐證債務存在。
涉協助查詢個資的游翔閔在庭上坦承違法，但表示未收取報酬，僅出於協助朋友，並請求從輕量刑。另涉案的四海幫人士「小阿俊」陳子俊亦認罪，盼法院考量其已遭羈押請求輕判。
劉姓警察涉利用職權查詢並外洩資料
控方調查發現，游翔閔憑藉人脈聯繫警方與黑道資源，協助取得個人資料與追討款項，為全案關鍵角色。警方亦查出相關對話，顯示其多次聲稱可動用關係處理問題。
此外，台北市刑大警官劉居榮被控利用職權查詢並外洩個人資料，及疑似填寫不實查詢用途，案件另涉偽造文書爭議。控方認定其行為非誤傳，依法起訴。
當地地檢署已於2025年5月依違反《個資法》等罪名起訴王大陸與闕沐軒等6人，今天一審宣判，王大陸跟女友闕沐軒都涉犯《個資法》，各被判6個月徒刑，可易科罰金也可再上訴，王大陸涉嫌逃兵役的相關案件則另案持續審理中。
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