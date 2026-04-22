王大陸逃兵役案涉「勾結警察查個人資料」 與女友一審各被判刑6月

台灣藝人王大陸涉嫌逃兵役案被查出牽涉個人資料外洩，當地法院今日（4月22日）上午11點宣判，王大陸與女友闕沐軒都因涉犯《個資法》各被判刑6月，得易科罰金（以錢代刑），他們有權可以上訴。

控方指出，王大陸曾支付360萬元委託別人製作不實病歷逃避服兵役，另因不滿對方收錢失蹤，透過友人游翔閔尋求管道查詢個資，衍生違反《個資法》爭議。其女友闕沐軒則因提供載有個人資料的判決書，同遭起訴。

審理期間，王大陸否認洩漏個人資料，強調僅透過群組傳遞片段訊息，未有指明特定身分，也未參與後續行動，並指自己是遭詐騙才尋求協助。律師則主張相關對話不足以辨識特定對象，不構成違法。