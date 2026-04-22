楊樂文恨孖陳瑞輝拍BL劇 邱士縉唔敢同姜濤玩Kiss Cam驚真錫

邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）今日（22日）出席ViuTV 全新一季《IT狗2.0》宣傳活動。提到有關新劇的「大台理論」，Lokman表示：「我想講大台理論開始進化到唔係理論，真係一個事實，唔再需要點樣研究。」Stanley則笑言：「即係唔會諗點樣呼吸。」Lokman回應：「一鎅條隻手就唔小心寫住大台理論，或者切一滴血就寫住大台理論。」Lokman續說希望大台理論讓更加多觀眾明白和理解。

被問到新劇有份客串的國際巨星及MIRROR隊友身份，Stanley回應：「就係AK！編劇好正用咗佢首歌擺喺IT狗度。」提到姜濤與AK早前出席金像獎Kiss Cam同框畫面被洗版，Lokman說：「旁觀者負責去維持社會嘅安寧，又比開心啲嘅世界，又唔能夠超越太過開心，因為物極必反，所以就謹守崗位嘅線。」