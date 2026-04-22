楊樂文恨孖陳瑞輝拍BL劇 邱士縉唔敢同姜濤玩Kiss Cam驚真錫

邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）今日（22日）出席ViuTV 全新一季《IT狗2.0》宣傳活動。提到有關新劇的「大台理論」，Lokman表示：「我想講大台理論開始進化到唔係理論，真係一個事實，唔再需要點樣研究。」Stanley則笑言：「即係唔會諗點樣呼吸。」Lokman回應：「一鎅條隻手就唔小心寫住大台理論，或者切一滴血就寫住大台理論。」Lokman續說希望大台理論讓更加多觀眾明白和理解。
被問到新劇有份客串的國際巨星及MIRROR隊友身份，Stanley回應：「就係AK！編劇好正用咗佢首歌擺喺IT狗度。」提到姜濤與AK早前出席金像獎Kiss Cam同框畫面被洗版，Lokman說：「旁觀者負責去維持社會嘅安寧，又比開心啲嘅世界，又唔能夠超越太過開心，因為物極必反，所以就謹守崗位嘅線。」
考慮拍BL劇
談及未來是否有機會與姜濤玩，Stanley表示：「我一定會推開佢，因為佢真係會有情感咁錫埋嚟，佢個死仔咩都夠膽死。」三子被問到是否會考慮拍BL劇，Stanley和Lokman幽默表示想拍BL劇挑選Frankie做對手。
談到在金像獎後台整蠱姜濤，Lokman說：「本應係 Louise同埋Mandy拍咗條片先嘅，拍咗一剔之後我哋就喺側邊睇，我哋就話講緊你喎！不如我哋一齊行出去，跟住佢哋話好呀嚟呀！佢哋講完對白，我哋就望住大家一齊行出去，咁就好玩啲，成日跟住劇本玩就唔好玩。」