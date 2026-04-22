IT狗2｜凌文龍冇收視壓力 余逸思預告有愛情動作場面

凌文龍、陳漢娜（Hanna）、余逸思（Yoshi）和陳湛文（Peter）今日（22日）出席ViuTV 全新一季《IT狗2.0》宣傳活動。Yosh被問到今次在劇中飾演的角色，她表示：「其實真係好複雜，除咗同機械人，仲有同人類嘅情，有四個啦！」她指劇中角色的感情線有點曲折複雜。Peter劇透會與凌文龍和Lokman產生誤會的情節。
講到凌文龍與陳漢娜在新劇的感情關係，凌文龍回應：「既複雜又簡單，你知道愛情就係咁樣。上一季我哋好似又唔清楚嘅Wi-Fi密碼，今次我哋再返嚟嘅第一集，佢俾咗一個新嘅Offer我，但係就唔知道啦！」談及分享今次在劇中的尺度增強，她笑言：「多咗動作場面，但有唔同類型嘅動作場面，有愛情動作同埋機械人動作，好複雜。要有武術都在現場，都係一個好大嘅挑戰。」
至於是否要向家人透露過劇情，Yoshi笑言：「我有講。（比劇本屋企人睇？）我冇嘅，但係有啲都要講少少，今季我好乖冇劇透啦！大台理論我冇再揭開本書俾大家睇。」Peter劇透：「係會有白日飛升嘅情況出現，大家用AI去search，關事嘅，係收先念佛嘅嘢。」
談及會否對於收視有壓力，凌文龍表示：「其實又冇嘅，因為第一次嘅時候大家都已經建立咗感覺，第二次再返嚟基本上唔需再預先練習，大家啲默契已經喺晒度，甚至可以行得更加遠。」