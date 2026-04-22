胡楓95歲高齡六度踏上紅館舞台 修哥6月開騷挑戰世界紀錄

「修哥」胡楓縱橫演藝圈超過70載，創造無數傳奇，他宣布將於6月7日(下午3時30分，在40家主辦單位支持下，以95歲高齡第六度踏上紅館舞台舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，票價分別為$980、$780、$580和$380四種，於4月23日早上10時在貓眼、uutix 優先發售，4月24日早上10時正在城市售票網公開發售，今天(22日)大會特別安排演唱會記者會公布詳情。

坐上龍椅氣勢十足

大會在記者會開始時先播放一段精心剪輯的影片，影片上半部描述修哥入行以來的精彩戲劇人生，下半部則帶大家重温修哥自2002年開始至2022年，他一次又一次打破自己和香港紀錄的五次紅館個唱，李志剛的旁白在影片最後部份說：「嚟到2026年，修哥95歲！永不言休嘅佢，第六度踏上紅館舞台，破紀錄為大家帶嚟《九五至尊無限楓騷演唱會》！一句講晒：修哥都未收Mic，大家雙手咪放低！」全場來賓在影片播放完畢後即時大力鼓掌，而修哥也在六位美女陪伴下，以「朕」的身份現身於記者會舞台，並坐在為配合今次演唱會「九五至尊」這個主題而準備的龍椅上，氣勢十足。