胡楓95歲高齡六度踏上紅館舞台 修哥6月開騷挑戰世界紀錄

「修哥」胡楓縱橫演藝圈超過70載，創造無數傳奇，他宣布將於6月7日(下午3時30分，在40家主辦單位支持下，以95歲高齡第六度踏上紅館舞台舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，票價分別為$980、$780、$580和$380四種，於4月23日早上10時在貓眼、uutix 優先發售，4月24日早上10時正在城市售票網公開發售，今天(22日)大會特別安排演唱會記者會公布詳情。
坐上龍椅氣勢十足
大會在記者會開始時先播放一段精心剪輯的影片，影片上半部描述修哥入行以來的精彩戲劇人生，下半部則帶大家重温修哥自2002年開始至2022年，他一次又一次打破自己和香港紀錄的五次紅館個唱，李志剛的旁白在影片最後部份說：「嚟到2026年，修哥95歲！永不言休嘅佢，第六度踏上紅館舞台，破紀錄為大家帶嚟《九五至尊無限楓騷演唱會》！一句講晒：修哥都未收Mic，大家雙手咪放低！」全場來賓在影片播放完畢後即時大力鼓掌，而修哥也在六位美女陪伴下，以「朕」的身份現身於記者會舞台，並坐在為配合今次演唱會「九五至尊」這個主題而準備的龍椅上，氣勢十足。
收10萬元黃金擺件
大會邀請了陳欣健和麥美恩以娛樂大臣身份擔任司儀，兩人跟修哥互動和妙問妙答一輪，大會在公布今次《九五至尊無限楓騷演唱會》正式啟動亦頗有心思，因修哥今次是九五至尊又即是朕，希望演唱會能與眾同樂，大會特別草擬聖旨，內容如下：「奉天承運，無限楓騷修哥詔曰，隆重慶賀『九五至尊無限楓騷演唱會』將於丙午馬年新曆六月，假香港體育館盛大舉行。此乃香江開埠以來，藝壇史無前例95歲松柏藝人演唱會，世上罕有，實為天恩浩蕩。特此號令香江40餘家演唱會主辦機構，破天荒攜手合作，共襄盛典，並邀約全港紅星紅人聚首紅館，星光燦爛，演賀壽典，瑞氣盈門，盛況空前。凡鍾愛大笑、享受歡樂之香江廣大百姓，為免向隅，錯過天賜歡騰，皆宜從速搶購門票。恭賀萬壽無疆，吉祥如意。欽此。」在主持朗讀聖旨後，修哥即時批奏並以玉璽蓋章。在玉璽蓋章後，修哥特別欽點資深傳媒人何麗全擔任大統領一職。接著贊助的珠寶商專誠給修哥送上價值超過港幣10萬元之「金龍盤柱」實體黃金擺件，「金龍盤柱」以象徵尊貴吉祥之盤龍柱為設計，完全配合演唱會主題，祈願修哥龍精虎猛、龍馬精神。
曾志偉舉手任嘉賓
活動期間，現場播出曾志偉預先拍下的影片，表示到時會現身胡楓演唱會，修哥睇完片段即說：「我70歲第一次開演唱會，佢已經做嘉賓，真係唔話得！」最後，主辦方的陳淑芬公布好消息，並說：「現正為修哥以《九五至尊無限楓騷演唱會》申請挑戰『舉辦演唱會最年長華語藝人』之世界紀錄，我們相信有大家的支持，今次挑戰一定成功。」一眾來賓在台上進行祝酒儀式後，修哥跟傳媒接受訪問，他表示今次演唱會安排下午3時半舉行，是方便長者觀眾散場是可以去食晚飯，因為知道有年老觀眾睇完其show後等至深夜1時才搭車返家，聽完令他感到唔安樂，問到他平時幾點休息，修哥透露多年來習慣夜瞓，現在過12點才會休息，自爆早瞓都會半夜醒起，不過睡醒都可以再瞓，自己每日都要瞓足九小時。
修哥九五至尊無限楓騷演唱會
日期：2026年6月7日(星期日)
時間：下午3時30分
地點：香港體育館
票價：$980/780/580/380
售票平台：
貓眼、uutix (2026年4月23日早上10時正開始優先發售)
城市售票網 (2026年4月24日早上10時正開始公開發售)