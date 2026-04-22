IT狗2｜岑珈其豪請劇組萬歲食龍蝦 李靖筠揭凌文龍鍾意臨時加戲

岑珈其、李靖筠（Gladys）和導演簡君晋今日（22日）出席ViuTV全新一季《IT狗2.0》宣傳活動。李靖筠接受訪問透露與凌文龍拍劇的趣事，她表示：「我同阿信 （凌文龍飾）就成日都忍唔到嘅，因為阿信又好鍾意加嘢，可能嗰一take係冇，但突然之間下一take又加咗一句，可唔可以唔好再加，差唔多拍咗10 take。」岑珈其則表示：「真係成班都玩得好開心。」
談及岑珈其請劇組萬歲食龍蝦，他說：「我同我林家熙（Locker）本身有個嘢食店，純粹大家開心，就一齊食吓好嘢，有龍蝦同埋蟹。」至今會否考慮投資開拍第三季，岑珈其搞笑表示：「係呀，承你貴言啦！」
導演簡君晋唔願劇透
導演簡君晋被問到會否有朋友向他詢問劇情，他表示：「每日都有，我都同大家講拭目以待，如果我自己追劇都唔想知道劇透。」至於岑珈其會否與老婆劇透劇情，他直言：「老婆係可以講嘅，就係講俾佢聽今日可以開工，如果唔係冇驚喜！」
岑珈其大讚導演和編劇讓演員有更好的發揮空間，並表示新一季新情節讓觀眾欣賞。至於會否擔心收視，導演簡君晋說：「冇壓力嘅，因為我都唔擔心收視，我自己都會上Apps度睇返，同埋follow返。而家工作好難去望住個電視。」