25+英皇演唱會 ｜ 演出名單曝光 謝霆鋒容祖兒壓軸登場 張敬軒鐵定現身兩場表演

張敬軒改期成功

當中，最驚喜的是軒仔終於可以參演 5 月 3 日及 4 日兩場演唱會，成功改期較早前落實的「Dahlia 系列」海外私人表演，與英皇一眾兄弟姊妹在台上表演。軒仔高興地表示：「衷心感謝客戶的包容及體諒，最終讓我可以留港出演英皇家族騷，亦非常感激公司一直從不放棄為我協調檔期，當然最感激是粉絲的包容及忍耐，非常期待為大家表演。」軒仔續稱雖然之前未知能否解決撞期問題，但身為公司一份子，對於今次盛事一直也十分著緊，所以事前做了不少準備功夫，現在一收到這個好消息後，得知自己要演出的時間也很長，首要是馬上安排綵排事情。



演唱會總監製劉偉強透露，全場演出將分為十個章節，由一眾天王天后輪流領軍。亮點包括古巨基、李克勤大唱熱門金曲；陳慧嫻夥拍超過60人的大型合唱團演出；Twins與關智斌互唱對方的經典作；久未在港登台的陳偉霆則率領數十位舞者勁歌熱舞，；李幸倪則聯同泳兒、許靖韻、鄧小巧等實力唱將同台切磋；曾比特亦會與多支樂隊一同Jam歌，驚喜不斷。