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娛樂
出版：2026-Apr-22 19:27
更新：2026-Apr-22 19:27

施明設靈｜鍾志光嘆一家唔知一家事 讚李泳豪孝順Agnes好乖(有片)

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前藝人施明今日在大圍寶福紀念館設靈。 (蘇文傑攝)

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前藝人施明原名方寶儀，本月8日其長子李泳漢發布母親離世消息，她今日（22日）在大圍寶福紀念館設靈，靈堂放了前夫李家鼎、兒子李泳漢、李泳豪的花圈。李家鼎與幼子李泳豪和媳婦林妤謙（Agnes）於3時55分到場，三人戴著口罩，鼎爺明顯再度消瘦，Agnes被拒步入靈堂，經逗留約半小時後離去。

施明妹夫鄧梓峰、黃夏蕙、聶安達(Anders Nelsson)麥子雲與長女Anna亦有現身靈堂，瑞典籍的聶安達早於60年代組band加入本地樂壇，曾以音樂人、演員及電影配樂師身份發展，又參演過亞視劇及無綫劇集，為翡翠台高清數碼拍攝廣告並與楊思琦合作。

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今日下午453分，鍾志光抵達靈堂，逗留約10分鐘後，在泳豪陪同下離開，鍾志光受訪時表示靈堂氣氛平和：「今日嚟，係好友鼎爺太太(前妻)和泳豪媽媽過身，作為後輩來鞠躬。」談到鼎爺明顯消瘦和憔悴時，他直言：「鼎爺近排已瘦咗，豪仔都講過，佢身體，個胃有少少唔妥，食嘢差啲，的確係瘦咗，但好難話因為太太過身。」他自言跟李泳漢不熟絡，跟李泳豪因拍《愛‧回家》相熟，指泳豪處事較成熟，但作為後輩，不宜評論。他指兩兄弟站在一起，但鼎爺在朋友陪同下坐著。他指李泳豪很孝順，對母親好好，他憶述兩、三年前拍《愛‧回家》，李泳豪收到電話，鍾志光：「我估計係佢媽媽身體有問題，當時仲有一個shot未拍，我睇住佢含住泡眼淚，我同佢講有事可走先，但佢堅持拍埋個shot先同導演講。」問到對泳豪太太的印象，他大讚Agnes好乖，過時過節會主動送禮，好客氣。至於婆媳關係，一家唔知一家事，亦沒有過問。

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