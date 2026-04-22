施明設靈｜鍾志光嘆一家唔知一家事 讚李泳豪孝順Agnes好乖(有片)

前藝人施明原名方寶儀，本月8日其長子李泳漢發布母親離世消息，她今日（22日）在大圍寶福紀念館設靈，靈堂放了前夫李家鼎、兒子李泳漢、李泳豪的花圈。李家鼎與幼子李泳豪和媳婦林妤謙（Agnes）於3時55分到場，三人戴著口罩，鼎爺明顯再度消瘦，Agnes被拒步入靈堂，經逗留約半小時後離去。

施明妹夫鄧梓峰、黃夏蕙、聶安達(Anders Nelsson)、麥子雲與長女Anna亦有現身靈堂，瑞典籍的聶安達早於60年代組band加入本地樂壇，曾以音樂人、演員及電影配樂師身份發展，又參演過亞視劇及無綫劇集，為翡翠台高清數碼拍攝廣告並與楊思琦合作。