寒戰1994專訪｜吳彥祖讚劉俊謙靚仔又勤力 惜未曾與發哥合作 習武逾30年竟不敵愛女？(有片)

「一講廣東話對白就好舒服！」相隔10年回歸港產片，吳彥祖(Daniel)重磅加盟《寒戰1994》，再與香港團隊合作，感覺熟悉。不過，現年51歲的Daniel，不知不覺已從影近30年，昔日最年輕的新生代，如今在片場最常聽是「我爹地媽咪好鍾意睇你做戲！」他自言喜歡跟新生代演員合作，大讚劉俊謙靚仔又勤力，首次合作已有默契。不過，他自言為多陪伴12歲女兒Raven，暫仍保持每年拍一部戲，更父愛大發，分享父女的相處日常

獨愛拍港產片 吳彥祖自2016年的《沖天火》後，已有10年沒有拍港產片，他自言一直想跟《寒戰》系列導演梁樂民合作，獲製片人邀請就馬上答應參演《寒戰1994》。拍過逾十部荷李活製作和美劇後，重投港產片懷抱，Daniel形容感覺似回家，「起初以為不適應，但第一天試造型見到熟悉的人，可以講廣東話，覺得好舒服，好似回家。」他自言較喜歡港產或亞洲電影，「因為導演話事，但美國有監製、導演等話事，變得好亂，到底聽邊個？我覺得聽一個人的創作視野較舒服。」

升級做高級警察 從初入行至今，吳彥祖演過不少警察角色，今次在《寒戰1994》演警務處行動副處長蔡元祺，他笑言年紀大又有點人生經驗，終於夠資格升級，「以前我是最年輕的一個，聽人話好鍾意睇你做戲，跟住話睇我演的戲長大，現在就話我爹地媽咪好鍾意睇你做戲，我今年都快52歲，要接受現實。」他指新作集合周潤發、郭富城、古天樂、劉俊謙、楊天宇等不同年代的演員，實屬難得，可惜是跟發哥同戲不同場，只能在現場觀摩，始終未有機會合作。

吳彥祖自言很喜歡跟新生代演員合作，被問到給後輩的忠告，他答道，「很簡單就是專心拍戲，現在有抖音、小紅書之類，有些人以為有好多followers才會紅，我覺得做好自己本分，紅這件事就會慢慢來。」至於首次合作的劉俊謙，Daniel讚口不絕，「靚仔、有型，演戲叻又好勤力的演員，夾起來好快就有默契。」其中預告片中，兩人在救護車上的對話，「有些事，能做不能說；有些事，能說不能做」，尤為深刻。梁樂民更率先劇透吳邌兩位男神在續作《寒戰1995》，有連場型爆打鬥，拍攝時吸引一眾女生圍觀。

梁樂民大讚吳彥祖演前傳角色做足功課，「看他舉手投足、吃雪茄的模樣，完全一樣，看到與年長版的張國柱(《寒戰II》) 的連結。」Daniel亦禮尚往來，笑指導演梁樂民好斯文，不像劉偉強、爾冬陞等導演，會在片場鬧人，最厲害是做足資料搜集，「他對香港回歸這段歷史非常熟悉，有好深理解。以前我們拍戲，不需太深入了解歷史背景，《寒戰》系列好睇，因為有很多層次，有動作、戲劇和歷史層面。」 電影以前傳方式回到九十年代，從九七回歸前的1994年說起。湊巧地，這兩個年頭對吳彥祖的演藝路，有舉足輕重的影響。自小習武的Daniel，於1994年跟隨教練往北京集訓，當年的北京武術隊教練，是跟李連杰同輩的女子冠軍，「當時吳京也在，他還未拍戲，還有吳斌，加上我就是3個『小Wu』(普通話發音)。那時都幾開心，沒有上網，全力練功。」想不到3年後，Daniel來香港旅遊被楊凡發掘拍戲，他坦言，「那時21歲太年輕，大學畢業想返香港，只知香港回歸中國，不太理解回歸這件事，但這決定就改變人生。」現在拍戲去研究，覺得好奇妙，全球都未試過。

父女相處日常 武術底子，讓吳彥祖開拓動作演員路線，Daniel自言是興趣，至今仍會每星期練3日。不過就自爆兩年前不敵愛女Raven，原來Raven於疫情開始學習巴西柔術，5年間在不少比賽中獲獎，更不時與練功夫的父親砌磋，「她的比我厲害，有次她lock住我條頸，令我抖不到氣，好尷尬，當時我要叫停她。當然我可用力打，但我不會打她嘛。」Daniel笑言練了逾30年功夫，竟然解不開女兒的柔術，故此兩年前決定學巴西柔術，「現在有方法可以解，(有沒有打鉸剪腳？)經常，現在可以解了。」

有意自編自導 問到12歲的Raven可有遺傳父親的演戲細胞時，Daniel竟指女兒從沒看過他的作品，「她不想她覺得爸爸是明星，所以不讓她看我的戲，好多我喜歡的戲太暴力或太成熟，不太適合她看。現在即使我叫她看，她都沒興趣，寧願看較年輕人的戲。」不過，女兒近期加入學校的歌舞劇團，且看她個人意願，「其實我不太想她做演員，好辛苦，尤其女演員。」Daniel很珍惜父女相處時間，近年再次活躍於香港影圈，但表明每年只拍一部戲，問到可會跟再戰樂壇的老友馮德倫合作，他笑問：「拍《美少年之戀》續集？不了！當然想合作，多年來已有默契，一起監製很多作品，他執導的戲我都有參演。」至於可有興趣做導演，他直言想自編自導，但一直沒時間，「從籌備到拍攝要好長時，暫不想離開家庭太久，等女兒讀大學後才算。」

化妝：Puipuifc 髮型：Alex Leung 梁佇鳴