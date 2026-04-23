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娛樂
出版：2026-Apr-23 13:00
更新：2026-Apr-23 13:00

鄧紫棋翻唱周杰倫新歌 獲偶像親自轉發大讚：太棒了

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鄧紫棋向來是周杰倫的鐵粉。

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向來視周杰倫為頭號偶像的鄧紫棋（G.E.M.），日前，在社交網上載自拍短片，片中，見她改編並翻唱周杰倫的新歌《愛琴海》，其清亮甜蜜的歌聲吸逾25萬人點讚，就連原唱人周杰倫亦親自轉發並大讚。

偶像翻牌

G.E.M.翻唱《愛琴海》唱出另一番風味，她更配文幽默寫道：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」而其美妙的歌聲，隨即引起周杰倫的關注，並在IG限時動態轉發短片，以英文回應：「Thank you for covering my song. It sounds amazing. Let's keep healing the world together through music.（謝謝妳翻唱我的歌，聽起來太棒了，讓我們繼續用音樂療癒世界吧。）」

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獲得偶像大讚，G.E.M.興奮回應：「（My pleasure！Amen!! Let’s keep healing the world together!!（我的榮幸！讓我們一起繼續療癒這世界吧！！）」網民都留言表示：「呢個組合不得了，求正式合作！」、「兩個版本都咁好聽，但G.E.M.把聲真係有另一種魔力」、「隔住個mon都感受到佢俾偶像翻牌嘅激動」、「成功追星的最高境界」。

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