鄧紫棋翻唱周杰倫新歌 獲偶像親自轉發大讚：太棒了

向來視周杰倫為頭號偶像的鄧紫棋（G.E.M.），日前，在社交網上載自拍短片，片中，見她改編並翻唱周杰倫的新歌《愛琴海》，其清亮甜蜜的歌聲吸逾25萬人點讚，就連原唱人周杰倫亦親自轉發並大讚。

偶像翻牌

G.E.M.翻唱《愛琴海》唱出另一番風味，她更配文幽默寫道：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」而其美妙的歌聲，隨即引起周杰倫的關注，並在IG限時動態轉發短片，以英文回應：「Thank you for covering my song. It sounds amazing. Let's keep healing the world together through music.（謝謝妳翻唱我的歌，聽起來太棒了，讓我們繼續用音樂療癒世界吧。）」