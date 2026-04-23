ViuTV節目巡禮 ｜ 宣布開拍港版《悠長假期》孖李佳芯合作 Edan演木村經典角色

現場公布的演員陣容掀起高潮，港版《悠長假期》將由MIRROR成員呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）演出。角色分配方面，Edan將飾演男主角木村拓哉，Ali李佳芯則飾演山口智子，AK演竹野內豐，據知Ivy So則演松隆子。而原版《悠長假期》近日亦在Netflix上架，讓觀眾得以在港版開拍前重溫經典。

ViuTV今日（23日）舉行節目巡禮，為迎接開台10周年預告一連串精彩節目陣容，宣布將翻拍兩套話題性劇集，分別是愛情經典神劇《悠長假期》，以及正與韓國洽談版權的《金秘書為何那樣》。

對於接棒木村拓哉飾演「瀨名」的一角，Edan在台上分享感受，直言壓力不小，更自嘲角色轉變大，他表示：「坦白講，開頭收到呢個消息都打咗個突，搵我做木村，係咪玩啊？因為我對上一個角色係《大叔的愛》嘅『田中圭』，冇諗過突然間由變『木村』。開頭聽到呢個消息都覺得大壓力，當然呢一套係經典神劇，絕對係一個好好嘅機會，所以自己要好好去準備同把握。

Anson Lo 演副會長

至於，另一套翻拍劇《金秘書為何那樣》，ViuTV表示目前仍與韓國方面積極洽談細節，雖然尚未正式完成簽約，但已率先公布兩位候選主角Anson Lo與Ivy So成螢幕情侶組合，分別飾演原版朴敍俊的副會長角色及金秘書。Ivy So在台上透露心情雀躍，表示：「已經全力準備中！」看來觀眾很快便能看到這兩套經典作品以全新面貌登場。