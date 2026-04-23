泳兒首次執導MV《散光》 爆喊一Take過靠飲酒入戲

MV中Vincy有爆喊情節，她透露這場喊戲「真材實料」，「真喊，爆喊，一take過！當日全日都有準備定情緒，喊之前都有飲少量酒精幫助投入。」她又笑言：「因為我知道每次唱《純情有罪》都會喊，如果要拍爆喊嗰個鏡頭，係一定要唱呢隻歌，或者好Focus就係諗緊歌詞，所以應該都OK啩，我都喊到而家隻眼得番半隻。」

親解歌曲意思

Vincy亦親自解畫《散光》的意思，「其實係想借用人眼睛有『散光』呢個狀態，睇嘢睇得好唔清楚，所有嘢本身係好有瑕疵，但係就因為睇唔清楚，就覺得佢好靚，比喻喺愛情路上，可能都會因為睇唔清楚，而揀咗一啲本身其實可能唔啱嘅人，但你就以為原來佢啱、好完美。」

Vincy 還提到歌詞「你是誰 重要麼 難受早已過」，令她想起以前的不開心事，但已成過去，「啱啱入行，廿年前，所有嘢都係好美好，當你人經歷多咗嘅時候，你就會覺得呢個世界唔係所有嘢都好似你細細個嗰陣時睇得咁完美，但呢個都係一個成長嘅過程。」