施明出殯｜李泳漢稱拒絕弟婦Agnes入靈堂屬亡母遺願 激動澄清冇諗過財產分配

李泳漢在解穢酒現場接受傳媒訪問透露亡母的身後事仍未辦完，並表示：「因為我哋佛教徒係有49日，呢一個就係中國人嘅形式，仲有一啲日子要繼續做埋落去！」被問到父親李家鼎和細佬李泳豪缺席解穢酒，他表示：「我請咗佢嚟，佢唔嚟都冇辦法。緣份嘅嘢真係好難講！」至於是否有相約細佬和父親傾談，他表示：「我梗係要關心佢啦！冇得唔關心，至於細佬就雙向嘅啫！有好多嘢一個人做唔到，睇佢有冇意思去做。」他強調：「如果你話要好返或者冰釋前嫌，佢有冇意思？真係雙向。」他指願意等待細佬主動聯絡相約傾談。

獨力承擔亡母喪禮費用

被問到李泳漢拒絕讓細佬李泳豪老婆林妤謙（Agnes）入靈堂，他表示：「呢一個係我阿媽嘅意願，我一早講到明，我阿媽係冇認過佢，我係要堅守。（係咪單方面講？）邊個話單方面講，你哋會清楚得過我清楚阿媽，我有人性證明我阿媽係唔鍾意同埋冇承認過，細佬結婚都冇請過我阿媽，事實擺喺大家面前。」他強調當初細佬結婚並沒有邀請任何親朋戚友。被問到不和的原因，他直言：「佢搞散頭家，回應過我唔想再講啦！」

至於為何母親去世兩日後才告知死訊，他表示：「第一我哋要打齋，要辦理死亡證同埋即刻處理遺體。如果我即刻同你講係咪解決到件事呢！唔係囉！一定要以我母親最好去做嘅，我已經處理好唔會有問題去延伸出嚟！」講到是否討厭父親李家鼎，他回應：「我唔係唔鍾意爸爸，我舊年已經叫佢同我住，由佢身體出現咗問題，我多次關心，最初嘅時候我叫佢裝返平安鐘。」至於母親是否有留下遺言，他表示母親是突然離世。被問到亡母遺產分配的問題，他直言：「依啲嘢唔係而家答啦！都唔係而家講㗎啦！最緊要處理佢嘅後事，唔係上完山就算，仲有骨灰同埋法師嘅嘢要處理。」他稱亡母喪禮費用全是他獨力承擔，指父親李家鼎和細佬李泳豪沒有出過錢。