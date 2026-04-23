曾展望製造「新居」驚喜氹葉蒨文 甜蜜遊紅磡拍樓盤宣傳片

曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）由追求至拍拖都不時流露出甜蜜溫馨，不少人都希望他們盡快拉埋天窗，特別是兩人的粉絲「GPS」。近日二人為紅磡全新樓盤拍攝宣傳短片，劇情講述 GM 為了給另一半驚喜，悉心布置新居，上演一幕甜蜜溫馨的「築巢記」。Sophie 坦言在拍攝過程中，真的被這種心思打動：「劇情講 GM 為我準備咗個新家，現實中佢都好細心。我最滿意佢揀嘅環境，設計感好重之餘，仲有一份難得嘅寧靜感，真係完全符合我心目中嘅理想居所。」

GM對紅磡有情意結

儘管二人已經「日見夜見」，但 GM 在今次拍攝中仍為 Sophie 帶來滿滿的「粉紅泡泡」。Sophie 笑言：「GM 平時係男子漢大丈夫，比較少喺人前表露情感，所以當面對一啲比較抒情嘅戲份、要演繹講『我愛你』嘅時候，佢竟然會有少少怕羞，我覺得嗰種反差萌幾可愛！」

GM 在理工大學畢業，當時亦住了幾年大學宿舍，所以他對紅磡有深厚的情意結，今次拍攝令他對該區有另一番體會，既熟悉又耳目一新。他說：「我不嬲都覺得紅磡呢個小區好有人情味同溫暖，依家沿住紅磡到尖沙咀一帶開發咗啲新區域，有個好大嘅 open area 可以睇到日出日落，我好 enjoy 喺嗰度。」Sophie 亦表示自己本身對紅磡認識不是太深，但因為 GM 而產生情意結：「以前 GM 大學經常喺紅磡出沒，所以認識咗佢之後，佢都經常帶我去紅磡食嘢，有陣時會一齊食宵夜，令我對呢一區都多咗一份情意結。」