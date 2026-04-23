熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-23 16:11
更新：2026-Apr-23 16:11

YT偕JACE私奔英國拍MV 周殷廷被爆正印係飲食界KOL梁雅琳

分享：
螢幕擷取畫面 2026 04 23 155939

YT周殷廷與JACE飛往英國拍MV，順便先製緋聞。

adblk4

YT周殷廷(YAN TING)與JACE陳凱詠日前疑似宣布戀情，有人向傳媒「報料」，公開YT與JACE在英國的街頭「偷拍相」；報道出街，YT在社交網貼出二人合照，並附上心心emoji，引起大批網民及圈中人留言，當中Gin Lee更寫下「恭喜」，令緋聞疑幻似真。不過，今日周殷廷宣布推出由他一手包辦監製、作曲及作詞的新歌《今世情人》，證實只是找來JACE合作拍MV，更有網民踢爆YT早已有穩定女友，正印就是飲食界KOL梁雅琳(Hilda)。

VS 3Instagram 0’03” VS 3Instagram 0’01”

現身演唱會後台

梁雅琳被指是YT正印女友，38歲的她參加過《2008年度香港小姐競選》殺入五強，Hilda育有一女，與前夫在2023年離婚。2021年，她曾替YT執導、李幸倪跟張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》拍攝MV，有網民發現把YT演唱會花絮剪輯成的晨星》MV，尾段拍得女方身處後台，YT講過在後台出現的都是他最親的身邊人，而Hilda亦被指多次出現在YT的慶功宴及MV幕後花絮；梁雅琳曾po新加坡生活日常，疑似與YT甜蜜食早餐，今日消息成為網民熱烈話題。

adblk5

671179638 17933732376237136 1003984110496302651 n 670879459 17933732367237136 927136073141249155 n 671189137 17933732421237136 6019028776987122284 n Thumbnail (1) Thumbnail (2) Thumbnail (3) Thumbnail

MV女主角難找人選

至於《今世情人》的MV今日上架，這首歌是描述一對戀人私奔，他們抛下一切，與自己愛的人去一個適合的地方生活。今次他遠赴英國拍攝MV，他覺得英國很適合這個意景，他們除了街拍，亦有到公園、森林拍攝。YT笑說：「有很多人對我表示很喜歡《遲了悔改》、《意外現場》及《三生有幸》這類型的歌曲，但這些歌比較傷感，我曾想過是否延續三部曲，如果到第四部曲又如何，要繼續慘下去？我覺得人生其實未必是這樣，但是人生也未必所有事情都是開心的，我覺得人生就是充滿甜酸苦辣，所以很希望憑這首歌能呈現出來。」

adblk6

YT的MV一向很少有美女相伴，但今次卻找來JACE擔任女主角，YT表示，他很少找MV女主角，因為他覺得很難找到合適人選，今次邀請JACE合作，因為他們相識多年，在工作上合作無間，但是未試過出演情侶，他相信合拍度一定有火花。在拍攝期間他們發生很多趣事，在森林拍攝的一場戲，是YT孭著JACE在森林中跑來跑去，但是當時YT被JACE掩著雙眼，令YT盲中中四圍走，嚇得JACE驚青捉實YT大叫；「我會死，你唔好撞跌呀，你跌到我就跌落地。」 一如以往，MV由YT自導自演，所以他不時導演上身教戲，聰明的JACE一說即明，二人很快投入戲中，YT笑言，自導自演一腳踢雖然是有些攰，不過他很清楚自己要拍的內容，而且他與JACE默契很好，反而覺得比較輕鬆。

adblk7

螢幕擷取畫面 2026 04 23 160041 螢幕擷取畫面 2026 04 23 160056 螢幕擷取畫面 2026 04 23 155957 螢幕擷取畫面 2026 04 23 161432 螢幕擷取畫面 2026 04 23 155912 螢幕擷取畫面 2026 04 23 161554 螢幕擷取畫面 2026 04 23 161528 IMG 8655

Yan Ting 周殷廷 - 今世情人 Destined Lover (Official Music Video)

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務