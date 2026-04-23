YT偕JACE私奔英國拍MV 周殷廷被爆正印係飲食界KOL梁雅琳

YT周殷廷(YAN TING)與JACE陳凱詠日前疑似宣布戀情，有人向傳媒「報料」，公開YT與JACE在英國的街頭「偷拍相」；報道出街，YT在社交網貼出二人合照，並附上心心emoji，引起大批網民及圈中人留言，當中Gin Lee更寫下「恭喜」，令緋聞疑幻似真。不過，今日周殷廷宣布推出由他一手包辦監製、作曲及作詞的新歌《今世情人》，證實只是找來JACE合作拍MV，更有網民踢爆YT早已有穩定女友，正印就是飲食界KOL梁雅琳(Hilda)。

現身演唱會後台 梁雅琳被指是YT正印女友，38歲的她參加過《2008年度香港小姐競選》殺入五強，Hilda育有一女，與前夫在2023年離婚。2021年，她曾替YT執導、李幸倪跟張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》拍攝MV，有網民發現把YT演唱會花絮剪輯成的《晨星》MV，尾段拍得女方身處後台，YT講過在後台出現的都是他最親的身邊人，而Hilda亦被指多次出現在YT的慶功宴及MV幕後花絮；梁雅琳曾po新加坡生活日常，疑似與YT甜蜜食早餐，今日消息成為網民熱烈話題。

MV女主角難找人選 至於《今世情人》的MV今日上架，這首歌是描述一對戀人私奔，他們抛下一切，與自己愛的人去一個適合的地方生活。今次他遠赴英國拍攝MV，他覺得英國很適合這個意景，他們除了街拍，亦有到公園、森林拍攝。YT笑說：「有很多人對我表示很喜歡《遲了悔改》、《意外現場》及《三生有幸》這類型的歌曲，但這些歌比較傷感，我曾想過是否延續三部曲，如果到第四部曲又如何，要繼續慘下去？我覺得人生其實未必是這樣，但是人生也未必所有事情都是開心的，我覺得人生就是充滿甜酸苦辣，所以很希望憑這首歌能呈現出來。」

YT的MV一向很少有美女相伴，但今次卻找來JACE擔任女主角，YT表示，他很少找MV女主角，因為他覺得很難找到合適人選，今次邀請JACE合作，因為他們相識多年，在工作上合作無間，但是未試過出演情侶，他相信合拍度一定有火花。在拍攝期間他們發生很多趣事，在森林拍攝的一場戲，是YT孭著JACE在森林中跑來跑去，但是當時YT被JACE掩著雙眼，令YT盲中中四圍走，嚇得JACE驚青捉實YT大叫；「我會死，你唔好撞跌呀，你跌到我就跌落地。」 一如以往，MV由YT自導自演，所以他不時導演上身教戲，聰明的JACE一說即明，二人很快投入戲中，YT笑言，自導自演一腳踢雖然是有些攰，不過他很清楚自己要拍的內容，而且他與JACE默契很好，反而覺得比較輕鬆。

Yan Ting 周殷廷 - 今世情人 Destined Lover (Official Music Video)