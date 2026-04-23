池昌旭推廣澳門旅遊業 宣傳片展現自然率性「旭式」遊歷風格

韓國男星池昌旭為澳門特別行政區政府旅遊局穿梭馬交不同角落，拍攝以《Wook’s尋「味」澳門》(Wook’s Taste of Macao)為主題的宣傳片，池昌旭個性貼地隨性，愛美食愛攝影，池昌旭重臨澳門，這次拍攝繼續做自己，展現真我，呈現猶如拍攝自家Vlog的自然率性，「旭式」遊歷風格穿插於體驗澳門之旅的拍攝。

體驗澳門不同面貎

去年11月，池昌旭與日本人氣女星今田美櫻抵達香港出席Disney+節目巡禮，兩人宣布合作愛情劇《Merry Berry Love》，消息一出即令各地粉絲大呼期待。今年陸續有新作面世的池昌旭，雖然忙個不停，但早前仍應邀訪澳拍攝，足跡遍佈氹仔街巿、聖地牙哥酒店及載譽歸來的盛事「2026澳門國際美食之都嘉年華」，從而體驗澳門的不同面貎。