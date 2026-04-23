古天樂扶郭羨妮遭CP粉怒斥「綠茶」 經理人發文還原事件

早前上映的《尋秦記》電影版大受歡迎，古天樂與宣萱這對經典螢幕情侶再度翻熱，二人多年來一直保持單身，為「古宣CP」粉絲帶也不少幻想。然而，近日在金像獎頒獎禮上，卻引發一場意料之外的風波。古天樂一個扶穩郭羨妮下樓梯的舉動，竟令郭羨妮被部分CP粉狙擊，直指她是「綠茶」及「小三」。

還原事件 對此，郭羨妮的經理人Gary昨日（22日）在社交網發長文還原事件，並附上現場的圖片解釋：「當日，尋秦記台前幕後由酒店出發往文化中心出席金像獎，要經過酒店這條長樓梯。對一眾身穿長裙和高跟鞋的女士來說，確實是有點難度。宣萱、滕麗名率先攜手前行，以保安全。我作為經理人，當然要扶住郭小姐一同落樓梯。行了一半，我發現原來金像獎大會工作人員需要拍攝眾星的美態。我深知自己外表會污染構圖，所以決定讓開，要郭小姐自己嘗試行落樓，方便大會拍攝。」他續表示：「但郭小姐裙身比較窄，落樓梯很困難，有點兒搖搖欲墜，幸得在旁的古老闆出去手相助，讓郭小姐才可順利走到大堂。感謝古老闆極具紳士風度，亦相信在同一情況，任何有需要的人，他同樣會即時相助，感謝！你們看，有我的照片，確實破壞構圖！」

無意搶fo 至於，郭羨妮本人亦有發文高EQ回應，她先表明自己純粹是為支持團隊，絕無意圖爭奪任何虛名或焦點：「我想講，我一直都支持大家喜歡的偶像。我亦非常喜愛《尋秦記》整個團隊，大家都有愛。我並不想亦不用爭什麼。我會希望大家見到你哋想見到嘅畫面，盡量協助。」對於，早前一度刪除帖文的舉動，她解釋：「刪post係因為我見到有少數人曲解我本身好直接嘅意思，件事變了樣便不好。希望大家清楚明白。我亦尊重你們的偶像。此post絕不刪！」