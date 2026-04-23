米高積遜｜香港開畫首日票房稱冠 出爐金像獎最佳男配角杜德偉分享MJ合照珍藏

香港星級MJ粉絲

剛獲得香港金像獎最佳男配角的杜德偉(Alex)也是著名的MJ粉絲，昨日他特意上載一條短片到自己的社交媒體上，展示他家中的一個米高積遜收藏品角落，裡面有不少是他的私人珍貴收藏。Alex表示：「Michael Jackson在我心目中是有一個很特別的位置，所以在家中我特別有一個Michael Jackson的角落。」其後他逐一展示他的收藏品，包括2009年Michael Jackson逝世的那年買的油畫、Michael Jackson的《Billie Jean》金唱片、以及1987年他與MJ的一張合照。Alex表示在香港跟他見過三次面，最後一次是在電視城的化妝間，意外地遇到MJ，他對其助手表示希望合照，想不到MJ同意，並希望他可以打扮成將軍和扮成皇帝的MJ合照，Alex回憶起當時興奮表示：「我當然馬上應承！最後我們有個多小時的相處時間並拍了一組照片，Michael Jackson人很好，他回去後不但寄給我簽了名的合照，還簽了名在我當時穿著的華星T恤上面，我一直珍藏至今。」Alex表示這三個紀念品都是他在整個珍藏中覺得最有紀念價值，亦趁着《米高積遜》電影上映時候與大家分享。而Alex更透露了一件特別的事，就是他與《米高積遜》男主角賈法爾積遜的父母其實早在十多年前已相識！2009年Alex幫MJ在香港善緣做了一個追思會和鑄造了一個1:1的銅像，更邀請了幾位Jackson家族朋友來香港參與，而其中一位就是賈法爾積遜的媽媽Alejandra！另外，2017年Alex的自家品牌在杭州時裝表演時，MJ的親大哥、Jackson 5成員之一及男主角賈法爾積遜的父親Jermaine Jackson也有到場支持！現在由賈法爾積遜主演、扮演其叔叔的電影《米高積遜》上映了，Alex更是覺得百感交集。