穿PRADA的惡魔2｜世巡宣傳活動壓軸一站 英國連辦兩場盛會掀高潮

《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)的世界巡迴宣傳活動壓軸一站，就是來到歐洲時裝之都的英國倫敦，為隆重其事，大會更於香港時間今日凌晨(4月23日)一連舉行了兩場極盛大的活動。 首站率先在萊斯特廣場(Leicester Square)行紅地毯，雖然是英國時間平日的下午，但現場卻躋滿了圍觀的影迷，希望一睹梅麗史翠普(Meryl Streep)、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、艾美莉賓特(Emily Blunt)、史丹利杜茨(Stanley Tucci)等人的風采。

梅姨拿The Book展氣場 梅麗史翠普在倫敦首站紅地毯活動，率先穿上Prada的紅色大褸、內襯白色恤衫與黑色長衫，配以Prada紅色高踭鞋，以時尚女王的姿態登場。最有趣的是她手上拿着的閃石特製Clutch，竟以電影中由第二助理負責傳遞的那本《Runway》The Book做外型，完美地將裴美蘭(Miranda Priestly)的氣場帶到紅地毯上。

安妮夏菲維則穿上整個巡迴宣傳中，最性感的 Versace縷空訂造服亮相，時裝設計師Donatella Versace也有親身相伴站台，將時裝與電影完美連結。艾美莉賓特則以 Balenciaga鮮紅色露肩長裙襬訂造晚裝登場，安妮與她整日的互動更十分窩心。當接受場內記者訪問時，安妮竟為艾美莉披上自己的外套，以防對方着涼。在戲院內安妮又為艾美莉拿起裙襬，方便她走動。 安妮直言相隔20年後再次參與《穿PRADA的惡魔2》這部電影，真的非常有趣，艾美莉也形容回歸做艾美莉這個角色一點都不費力：「就好像穿回一對舒服的老拖鞋一樣。」她更提到她的子女這周看過電影之後都非常喜歡，而她當初完全沒有想到原作竟然具備如此長青的生命力，深受好幾代人喜愛。

移師國家美術館開Party 在片中擔任裴美蘭新任首席助手的英國女星施蒙艾絲莉(Simone Ashley)，以一襲Thierry Mugler 1984年Vintage桃紅色晚裝亮相，成為紅地毯亮點之一。她直言能參與《穿PRADA的惡魔2》的拍攝，是演藝生涯的其中一個精彩時刻，她說：「艾美莉、安妮、史丹利和梅麗史翠普，每個人都太出色、太迷人。與他們共事讓我擁有了許多美好的回憶；對我而言，僅僅是看著他們演戲，就像上了一堂大師班課一樣。」大會在晚上，則移師到英國國家美術館舉行首映禮後的After Party，一眾嘉賓繼續時裝騷上身，換裝不會停。梅麗史翠普換上一身閃閃Richard Quinn海軍藍斗蓬亮相，閃爆全場。而安妮夏菲維則以Louis Vuitton黑白間條訂造晚裝現身，在片中擔任Dior高層的艾美莉賓特，則以一襲Dior SS26 Couture黑色喱士芭蕾舞裙，盡現完全不同的風采。至於施蒙艾絲莉也以Versace SS16的孔雀花紋短裙，繼續成為焦點。