蘇永康暖心點唱許志安轉會新歌 相識40年兄弟情不變

新城知訊台《沿途有我》主持歐陽德勛，昨晚邀請樂壇實力唱將蘇永康(阿公)擔任嘉賓，兩人自華星新秀時期相識逾40年，節目中笑料與音樂火花齊飛。阿公更突然宣布，將為節目送上全新主題音樂(Jingle)，並邀得著名音樂人CY Kong出山合作，預告於5至6月推出，令德勛驚喜大叫。

特別點唱鼓勵

阿公在節目中不忘鼓勵另一位華星新秀好兄弟許志安，特別點唱安仔新歌《信天翁》。他語帶深情地說：「安仔等咗好耐啦，終於加盟新公司，很好的一個機會。《信天翁》歌曲意思好好。安仔呢幾年音樂歷程及人生，終於有好好作品，而且唱得好好聽。」除了安仔之外，阿公亦特別點唱兩位徒弟的作品，就是馮熙燮《聆聽自己的聲音》及胡子貝《情完節》。