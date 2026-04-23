羅家英開演五場慶祝80歲大壽 汪明荃拍檔演《荊釵記》落力支持老公選八和主席

羅家英為慶祝2026年踏入80歲，將於5月21至25日假西九戲曲中心大劇院舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，一連五日共演五場，粵劇劇目包括：21日（夜場）《曹操與楊修》、22日（夜場）《糟糠情》、23日晚（夜場）《夢斷香銷四十年》、24日（日場）《佘太君掛帥》及25日（日場）《荊釵記》等等。五個劇目，將夥拍不同對手，是難得一次的粵劇演出。 家英哥今日（23日）與汪明荃、尹飛燕、莊婉仙、呂洪廣、溫玉瑜、李沛妍、林芯菱等等，於西九戲曲中心香港友好協進會演講廳舉行記者會交代演出詳情。家英哥表示80歲生日，但入行已不經不覺70年：「我80歲，都幾難得嘅一個日子，想趁住80歲生日，做返啲對社會有用有益嘅事，喺呢個粵劇界做咗70幾年，我係7、8歲喺茶果嶺登台做『堂旦』，咁樣踏上舞台，轉下眼到依家70年個年頭啦！趁住70年就喺舞台上再做一啲演出俾大家睇。」

《羅家英八十光影醉藝壇》選演五個戲寶，家英哥表示全部都是好戲，他稱：「如果唔係好戲，我都唔會演。」當中揀選《佘太君掛帥》一劇因為紀念好友尤聲普，劇中會反串「佘太君」一角，「同佢做咗40幾年師兄弟，我做每套戲都會有佢份，佢開嘅新戲一定會搵我做，我同佢、李奇峰三個人經常合作，一齊排戲、食飯、談戲劇，我哋三對夫妻都會一齊飲茶，依家佢哋兩個都走咗，我哋傾偈係將1950年以後嘅香港粵劇嘅歷史講出嚟，普哥會將自己做小角色時嘅事講俾我聽，佢仲會話『你記住佢，唔係以後冇人知㗎！』但係，普哥對唔住，我真係唔記得咗，所以呢套劇係懷念普哥。」

《曹操與楊修》是家英哥與尹飛燕（燕姐）開山之作，今次在《羅家英八十光影醉藝壇》中兩人會再度合作，燕姐謂回顧跟家英哥合作已數十個年頭：「我初出道到成為正印花旦，一直都有不少機會同家英哥合作，家英哥能夠演出到80歲真係好難得，隨住年齡增長同人生閱歷豐富，演文戲會比後生時更加出色，相信今次演出一定會好精彩。」阿姐汪明荃將跟家英哥合演《荊釵記》，阿姐表示今次演出有一定難度：「雖然呢套戲以唱功為主，對我嚟講有啲吃力，但依然希望可以展現最好嘅演出，家英哥喺同一行業工作70年，係非常唔簡單，並祝願佢喺80歲時能保持最佳精神同體力，好好照顧身體。」

記者會上，家英哥再提到參與八和會館競選的目的：「八和唔單止係一個會館，佢係我哋嘅根，係守護粵劇呢團火一百六十幾年嘅燈塔。我喺呢個舞台行咗七十年，見證過粵劇嘅黃金時代，亦深知今日經營之不易。我明白大家對生計嘅擔憂，亦理解年輕一輩前途嘅迷茫。如果我當選，我嘅核心工作將圍繞三個『心』。」 家英哥又表示：「主席呢份工，係一份責任，更係一份服務。我渴望用我餘下嘅精力，回饋呢個養育我一生嘅行業。我唔係要帶領大家，而係要同大家『齊心協力』，一齊行。」