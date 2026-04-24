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娛樂
出版：2026-Apr-24 07:00
更新：2026-Apr-24 07:00

兒兇｜林沙燁演靈媒驚喜回歸 新作《兒兇：屠出暗界》定檔8月上映

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《兒兇：屠出暗界》將於2026年8月大銀幕獻映。

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全球熱賣超過 7.4 億美元、由恐怖大師溫子仁親手打造的經典系列《兒兇》(Insidious)Sony Pictures正式宣布該系列新作《兒兇：屠出暗界》(Insidious: Out of the Further)，將於今年8月全球同步驚嚇上映。

為了迎接這場靈異風暴，官方發布兩款充滿壓迫感的震撼海報及首支預告，首度揭開異世界「暗界」(The Further)惡靈反客為主的恐怖新面貌。

Insidious Out of the Further Red Demon

《兒兇：屠出暗界》將集結系列經典的壓迫感與 Jump Scare元素，並結合全新「引魔入室」的恐怖橋段，絕對是明年暑假最令人期待的驚心寒佳作。

顛覆「暗界」遊戲規則

今集由《鬼來電》(Come Play)導演Jacob Chase執導，故事講述愛美莉亞伊芙 (Amelia Eve)飾演的年輕媽媽Gemma帶著女兒搬回童年舊居，卻意外發現自己擁有穿梭於「暗界」的能力，來回迷失靈魂聚集的煉獄空間。然而，當邪靈盯上她時，Gemma發現了一個足以改變現實世界的駭人秘密，她不單能進入異世界，更能將潛伏在裡面的邪靈「帶回」現實世界。

當「暗界」的惡魔意識到Gemma的能力，人間隨即淪為牠們的遊樂場。這套顛覆系列傳統的全新設定，將恐懼由異空間直接帶到現實，令這場靈異對決變得更加失控、更加絕望。

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首支預告挑戰不安極限

今天發布的預告片中，多個畫面已令影迷感到極度不安，更出現系列的紅色陰間之門。預告開首以一場看似平凡的牙醫檢查拉開序幕，當牙醫正要檢查病人口腔時，驚見病人喉嚨深處竟藏有異物，隨即被異空間的邪靈黑手強行「反客為主」，恐怖張力瞬間爆發！而片末一幕女主角在狹窄通道中，與「暗界」邪靈近距離正面交鋒的畫面，更將那種窒息的絕望感推向頂峰，預視今集將有更多「避無可避」的驚嚇橋段。

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厲鬼大軍壓境人間

今次曝光的雙海報，其中一款畫面中，一隻隻指甲細長、尖銳如刺的惡靈黑手緊緊糾纏於女主角面上。最令人毛骨悚然的細節，是在細看之下會發現這些惡靈之手，正是系列過往出現過的經典惡靈。另一款海報則呈現「厲鬼大軍壓境」的陰森場面。畫面中間是一名年輕女子的背影，她面對著「暗界」一扇緩緩打開的門。然而，門中等待她的並非出路，而是無數個從「暗界」湧出的邪靈與厲鬼大軍，配上紅黑交錯的陰森光芒，將恐怖氣氛拉到最高。這張海報直接證實了今集將挑戰系列傳統，恐懼將由異空間直接帶到現實，這場靈異對決一觸即發！

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金牌班底強勢坐鎮

《兒兇：屠出暗界》幕後陣容，由系列主腦溫子仁(James Wan)帶領恐怖片金牌監製再度坐鎮，而最令影迷興奮的，莫過於飾演傳奇靈媒Elise Rainier的林沙燁(Lin Shaye)回歸演出，再次帶領觀眾深入「暗界」對抗惡靈。

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《兒凶：屠出暗界》Insidious: Out of the Further預告

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