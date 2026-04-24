兒兇｜林沙燁演靈媒驚喜回歸 新作《兒兇：屠出暗界》定檔8月上映

為了迎接這場靈異風暴，官方發布兩款充滿壓迫感的震撼海報及首支預告，首度揭開異世界「暗界」(The Further)惡靈反客為主的恐怖新面貌。

《兒兇：屠出暗界》將集結系列經典的壓迫感與 Jump Scare元素，並結合全新「引魔入室」的恐怖橋段，絕對是明年暑假最令人期待的驚心寒佳作。

顛覆「暗界」遊戲規則

今集由《鬼來電》(Come Play)導演Jacob Chase執導，故事講述愛美莉亞伊芙 (Amelia Eve)飾演的年輕媽媽Gemma帶著女兒搬回童年舊居，卻意外發現自己擁有穿梭於「暗界」的能力，來回迷失靈魂聚集的煉獄空間。然而，當邪靈盯上她時，Gemma發現了一個足以改變現實世界的駭人秘密，她不單能進入異世界，更能將潛伏在裡面的邪靈「帶回」現實世界。

當「暗界」的惡魔意識到Gemma的能力，人間隨即淪為牠們的遊樂場。這套顛覆系列傳統的全新設定，將恐懼由異空間直接帶到現實，令這場靈異對決變得更加失控、更加絕望。