姜濤生日宣布音樂大計 還原被MIRROR正副隊長整蠱過程(有片)

姜濤昨日(23日)連走兩場活動，出席ViuTV 10周年午宴後，下午現身圓方出席世界盃宣傳活動，即將於30日(周四)迎來27歲生日的他，獲其中一位外籍老闆帶領全場姜糖合唱生日歌，喚起他滿滿回憶，「我諗返起第一次，20歲生日都喺呢個商場，大家唱生日歌俾我。事隔七、八年，有一種回味當初嘅感覺，多謝頭先嗰位老闆。」談到今年工作大計，姜濤專注音樂，故未有拍劇，並預告或會在生日前後公布音樂大計，「可能反應會好兩極，我唔知…」問到是否像過往幾年生日出新歌，他就大賣關子，「到時就知喇！」

暴料fatboy@ERROR教減肥 姜濤自言修讀Sport Coaching時曾擔任守門員，「因為我唔係好擅長用腳，但用手就比較擅長可以接住粒波。」他坦言對足球認識不深，更自爆至今連甚麼是「越位」都搞不清，日後或邀柳應廷(Jer)、Anson Kong(江𤒹生)或邱傲然(Tiger)等隊友切磋球技。談到近期愛上pickleball，早前曾與陳安立、ERROR的Fatboy(梁業)比賽，他笑言打到冇氣，以一分之差落敗，「肥仔係勁嘅，身手靈活，好鍾意教人。」原來Fatboy不但是跳舞師傅，更兼任減肥導師，「有次佢教我減肥……」未說完他已用咪牌遮臉大笑，「我心諗……叫我唔好食咁多，佢自己就越來越肥！」

擅長拆包裝 談到MIRROR團綜，姜濤和應隊友往歐洲，寓工作於娛樂，「其實好多fans鍾意我哋12個一齊嘅氛圍，做咩都唔係重點。」除了吃喝玩樂，他建議可齊齊做善事，「可派飯盒，但又擔心有混亂。或者可煮下嘢食，(你煮甚麼？)想毒死人咩，佢哋煮，我擅長拆開啲包裝。」

被隊長辜負信任 談到金像獎當晚，王丹妮和譚旻萱拍「我要嫁個有錢人」reels，他「亂入」在鏡頭前走過，而正副隊長楊樂文Lokman和AK則在旁邊爆笑。原來兩位隊友與姜濤夾計齊齊「亂入」由姜濤帶頭，結果慘被整蠱，姜濤坦言，「嗰吓我覺得尷嘅，但出嚟大家覺得幾好笑……」AK在早上活動受訪時憶述，「阿姜輸經驗，我都係客觀描述事實，佢哋話嫁個有錢人，我都未係呢個level，點樣行出去？(你與Lokman夾定唔出去？)其實默契表現，我本來打算出，但阿man用手踭撞撞我，就知咩事，我就企咗喺度。」姜濤自言，「我唔會咁蠢㗎喇。佢哋辜負咗我嘅信任，有咩意思呢，仲要係隊長喎！枉我叫你一聲隊長……」他坦言，Cut機後姜想過請求不要出片，「但我唔好意思講(笑)，仲要有剪接添……」

王丹妮譚旻萱不知情 昨晚王丹妮和譚旻萱在《夜王》慶功宴上，強調兩人全不知情，片中所見全屬真反應，「我哋本身係想show一show當晚我哋最靚嘅造型，突然間姜老師就話，Lokman、AK都想入嚟(大笑)，點知有呢個整蠱，我哋係唔知情嘅！都證明大家(MIRROR)感情真係好好，感情好先可以咁樣玩。」問到可有復仇大計，他笑言：「未諗到，我咁蠢。大表哥(Stanley邱士縉)我就識，隊長我唔敢整蠱喇。」