劉謙肺腺癌康復後白髮造型示人　獲讚「一點都沒老」

劉謙曾在節目《羅永浩的十字路口》以輕鬆幽默的口吻談論這段抗癌經歷，表示「中間抽空得了一次癌症，然後再抽空把它治好了」。主持人開玩笑問他是否靠魔法治好癌症，劉謙認真解釋：「完全沒事了，因為它比較早期，就是早期發現就可以根治。」他更透露得知罹癌當下還傳訊息給親友：「我得了絕症耶，帥不帥？」展現出對生命的豁達態度。

魔術師 劉謙於2024年公開罹患肺腺癌 ，經手術治療後已完全康復。近日劉謙頻頻在微博、bilibili平台拍片表演魔術，更換上銀白色新髮色，不少粉絲大讚：「一點都沒老」。

劉謙指出確診患癌時，幸好屬於肺腺癌零期的早期階段，得以痊癒。劉謙積極復出工作，去年曾前往意大利擔任魔術比賽評審，並到清華大學演講，同時持續推進高達100場的巡迴演出，展現活力。

近日劉謙頻頻在微博與bilibili平台更新內容，分享魔術表演、教學影片與Q&A解密影片，與粉絲保持互動。目前他在微博已累積1011萬粉絲追蹤，bilibili則有265萬人訂閱，人氣依舊不減。近期劉謙將原本褐色頭髮染成銀白色，以嶄新造型亮相，風格獲粉絲留言大讚，「好帥啊」、「依然是魔術王者」、「劉謙老師一點都沒老」、「這髮色真不錯」。