Edan演木村有猶豫：係咪玩我？ Ivy So演Anson Lo秘書或有激咀戲：希望唔好收刀片(有片)

ViuTV昨日(23日)舉行10周年午宴，並預告來年的精彩節目，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、COLLAR、ZPOT、范卓賢(Jacky)和王偉俊(Teller)先後獻唱。為慶祝開台10周年，宣布兩項重頭製作，包括翻拍日劇《悠長假期》和韓劇《金秘書為何那樣》，Edan夥拍李佳芯(Ali)演木村拓哉及山口智子的角色，而AK(江𤒹生)將演竹野內豐的色色，至於有傳Ivy So演松隆子角色，Edan就表示稍後才公人選。Anson Lo和COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)則演朴敘俊及朴敏英的角色。

與李佳芯譜姊弟戀 震驚又有趣 MIRROR亦有出席午宴並接受訪問，正副隊長楊樂文(Lokman)、AK江𤒹生和柳應廷)Jer)因工作缺席。Edan對於在港版《悠長假期》演木村拓哉亦感難以置信，他表示，「最初收到消息時，都諗係咪玩我？知道呢套係神劇，木村係無可取代。小弟係之前拍《 大叔的愛》嘅田中圭，搖身一變做木村角色，當初都有諗咗一諗，但當然係一角好嘅機會，絕對係一套好嘅作品，劇本真係好，演員陣容亦十分期待，最後覺得我係演角色，唔係演木村，決定戈參與拍攝。」他表示由導演提出翻拍，想將此日劇帶來香港，「導演當初心目中係想找我演這角色，我諗唯一相似係我識彈琴。」

Anson Lo再演霸總：難超越朴敍俊 Anson Lo繼3年前的《社內相親》後，在港版《金秘書為何是那樣》再演霸道總裁，「角色應該更好玩，因為似大細路，會更chok，以為自己好靚仔，但又會撒嬌，會有多啲layers。」對於演朴敘俊角色，他坦言，「壓力一定有，我冇辦法超越佢，或者佢靚仔、Man嘅程度，所以只能做Anson Lo版嘅金秘書總裁。」對於女主角Ivy So（蘇雅琳），他坦言兩人通常在頒獎禮或工作上碰面，印象專業又上進，首次開會時更做足準備「帶咗一啲questions出嚟想大家一齊傾，成個團隊大家都一齊好有準備。」Ivy So直言演金微笑一角有壓力，雖已加入公司4年，但跟Anson Lo較少合作，開會見過兩次面，「有啲緊張，希望可同佢熟悉吓，希望fans們會鍾意，唔好收到刀片！」問到會否原汁原味重現韓版的經典吻戲時，Anson Lo表示已跟導演開會，盡量想跟足原版，有待圍讀劇本後，再決定如何注入香港元素和大尺度場口的界線。Ivy So希望既有香港感覺，又可保持韓劇的sweet感覺，至於激咀戲，她表示，「演戲啫，對手咁靚仔我OK。」

MIRROR秋季拍團綜 MIRROR在活動上，公布今年將會拍團綜，各人許願寓工作於旅遊，想往歐洲取景拍攝，邱傲然(Tiger)更表示，可以上刀山、落油鑊。王智德(Alton)透露，「我哋知道會係今年秋季發生呢件事，但實質個制式係點，會唔會喺香港定海外，好似都未有好確實資料。」