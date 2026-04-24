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娛樂
出版：2026-Apr-24 14:30
更新：2026-Apr-24 14:30

Edan演木村有猶豫：係咪玩我？ Ivy So演Anson Lo秘書或有激咀戲：希望唔好收刀片(有片)

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ViuTV昨日(23日)舉行10周年午宴，並預告來年的精彩節目，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、COLLAR、ZPOT、范卓賢(Jacky)和王偉俊(Teller)先後獻唱。為慶祝開台10周年，宣布兩項重頭製作，包括翻拍日劇《悠長假期》和韓劇《金秘書為何那樣》，Edan夥拍李佳芯(Ali)演木村拓哉及山口智子的角色，而AK(江𤒹生)將演竹野內豐的色色，至於有傳Ivy So演松隆子角色，Edan就表示稍後才公人選。Anson Lo和COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)則演朴敘俊及朴敏英的角色。

WhatsApp Image 2026 04 23 at 14.44.10 WhatsApp Image 2026 04 23 at 14.44.09 (2) 神劇《悠長假期》 Untitled(1) 這個場面絕對令人想起神劇《悠長假期》 《悠長假期》，經典。 木村拓哉《教場》收視差 電影版被迫煞停 竹野內豐神隱演藝界 Be3ba556 c7a9 4d44 b813 61feaa114967

與李佳芯譜姊弟戀 震驚又有趣

MIRROR亦有出席午宴並接受訪問，正副隊長楊樂文(Lokman)、AK江𤒹生和柳應廷)Jer)因工作缺席。Edan對於在港版《悠長假期》演木村拓哉亦感難以置信，他表示，「最初收到消息時，都諗係咪玩我？知道呢套係神劇，木村係無可取代。小弟係之前拍《 大叔的愛》嘅田中圭，搖身一變做木村角色，當初都有諗咗一諗，但當然係一角好嘅機會，絕對係一套好嘅作品，劇本真係好，演員陣容亦十分期待，最後覺得我係演角色，唔係演木村，決定戈參與拍攝。」他表示由導演提出翻拍，想將此日劇帶來香港，「導演當初心目中係想找我演這角色，我諗唯一相似係我識彈琴。」

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WhatsApp Image 2026 04 23 at 14.44.09 WhatsApp Image 2026 04 23 at 21.17.40 金秘書為何那樣 圖片來源：tvN《金秘書為何那樣》劇照 《金秘書為何那樣》 圖片來源：tvN《金秘書為何那樣》劇照

Anson Lo再演霸總：難超越朴敍俊

Anson Lo繼3年前的《社內相親》後，在港版《金秘書為何是那樣》再演霸道總裁，「角色應該更好玩，因為似大細路，會更chok，以為自己好靚仔，但又會撒嬌，會有多啲layers。」對於演朴敘俊角色，他坦言，「壓力一定有，我冇辦法超越佢，或者佢靚仔、Man嘅程度，所以只能做Anson Lo版嘅金秘書總裁。」對於女主角Ivy So（蘇雅琳），他坦言兩人通常在頒獎禮或工作上碰面，印象專業又上進，首次開會時更做足準備「帶咗一啲questions出嚟想大家一齊傾，成個團隊大家都一齊好有準備。」Ivy So直言演金微笑一角有壓力，雖已加入公司4年，但跟Anson Lo較少合作，開會見過兩次面，「有啲緊張，希望可同佢熟悉吓，希望fans們會鍾意，唔好收到刀片！」問到會否原汁原味重現韓版的經典吻戲時，Anson Lo表示已跟導演開會，盡量想跟足原版，有待圍讀劇本後，再決定如何注入香港元素和大尺度場口的界線。Ivy So希望既有香港感覺，又可保持韓劇的sweet感覺，至於激咀戲，她表示，「演戲啫，對手咁靚仔我OK。」

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MIRROR秋季拍團綜

MIRROR在活動上，公布今年將會拍團綜，各人許願寓工作於旅遊，想往歐洲取景拍攝，邱傲然(Tiger)更表示，可以上刀山、落油鑊。王智德(Alton)透露，「我哋知道會係今年秋季發生呢件事，但實質個制式係點，會唔會喺香港定海外，好似都未有好確實資料。」

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